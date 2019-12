Gain de Vidéotron pour une deuxième fois cette semaine - Le CRTC rejette la plainte de Bell





MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a rejeté ce matin une plainte de Bell Média soutenant que Vidéotron a assujetti Super Écran à un désavantage indu. Vidéotron a choisi de protéger ses abonnés contre les augmentations déraisonnables demandées par Super Écran et est satisfaite de cette décision de l'organisme fédéral qui lui permettra de continuer dans cette voie.

La décision du CRTC est claire : « Le Conseil estime que la modification de l'assemblage de Super Écran par Vidéotron n'a pas d'incidence négative importante sur Super Écran ou sur le système de radiodiffusion. Par conséquent, la préférence et le désavantage ne sont pas indus. »

« Bell est la seule à blâmer pour le déclin de sa chaîne et doit cesser de tenir ses concurrents responsables de la faible performance de celle-ci. Soulignons qu'il s'agit de la seconde décision rendue contre Bell en faveur de Vidéotron cette semaine. » a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile.

