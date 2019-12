Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes - Les Québécois et les francophones de partout au Canada invités à poser leur candidature pour participer au Sommet





QUÉBEC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec, en partenariat avec la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) et en collaboration avec LOJIQ, lance un appel à candidatures en vue de sélectionner une cinquantaine de participants en provenance du Québec et de partout ailleurs au Canada pour le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes à Québec, les 16 et 17 juin 2020.

Les personnes impliquées dans leur milieu et désireuses de renforcer les liens entre le Québec et les francophonies canadiennes sont invitées à postuler. Un nombre important de places sera attribué à des jeunes de partout au Canada.

Les citoyens retenus se joindront aux représentants issus du Forum des leaders de la FCFA et à ceux d'organismes du Québec et d'ailleurs au Canada, invités par la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, à participer activement à l'élaboration d'une vision renouvelée de la relation entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes.

Le Sommet permettra aux participants de passer à l'action après s'être impliqués dans une véritable démarche de coconstruction avec celles et ceux qui ont à coeur les relations entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes. Les personnes intéressées ont jusqu'au 26 janvier 2020 pour présenter leur candidature.

L'appel de candidatures est accessible en ligne sur le site officiel du Sommet : https://sommetfranco2020.gouv.qc.ca/.

À propos du Sommet

Rappelons que les 16 et 17 juin 2020, à l'invitation de la ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne, Sonia LeBel, et du président de la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, Jean Johnson, plus de 300 leaders francophones et francophiles de partout au Canada convergeront vers la ville de Québec pour participer à ce grand sommet. Animé par une volonté d'un plus grand dialogue entre le Québec et les communautés francophones et acadiennes du Canada, le Sommet contribuera au façonnement d'une vision renouvelée de la relation entre les Québécois et les francophones du Canada et sera le point culminant des consultations pour une troisième politique du Québec en matière de francophonie canadienne.

Citations :

« Il est important que nous bâtissions l'avenir du français au Canada ensemble! C'est pour cette raison que nous invitons les francophones de partout au pays à poser leur candidature afin de participer au Sommet sur le rapprochement, en juin 2020, à Québec. Il s'agit d'une occasion unique de prendre part à ce grand rendez-vous en vue de faire progresser la langue française, tout en resserrant les liens entre les francophones d'un océan à l'autre. J'espère que les citoyennes et les citoyens intéressés seront nombreux à se joindre aux échanges. »

Sonia LeBel, ministre responsable des Relations canadiennes et de la Francophonie canadienne

« Le Québec et les communautés francophones et acadiennes ont en commun une volonté et, je dirais, une responsabilité d'assurer l'avenir du français au Canada et de transmettre la francophonie aux prochaines générations. C'est en unissant nos forces que nous réussirons, et c'est sur cette base que nous voulons bâtir de nouveaux liens de solidarité et de collaboration. Je souhaite que les gens qui ont à coeur la place du français au pays soient nombreux à participer, de près ou de loin, au Sommet et au rapprochement que nous voulons pour nos francophonies. »

Jean Johnson, président, Fédération des communautés francophones et acadienne du Canada

Pour en savoir plus sur le Sommet sur le rapprochement des francophonies canadiennes et pour poser votre candidature :

https://sommetfranco2020.gouv.qc.ca/

