John Hepburn nommé PDG et directeur scientifique de Mitacs





Un leader et chercheur chevronné fera progresser l'écosystème de l'innovation canadien

VANCOUVER, le 19 déc. 2019 /CNW/ - Le conseil d'administration de Mitacs a annoncé aujourd'hui la nomination de John Hepburn, PhD comme nouveau chef de la direction et directeur scientifique. Actuellement Vice-président, Recherche et partenariats au CIFAR (anciennement l'Institut canadien de recherches avancées -- ICRA), M. Hepburn entrera en poste le 18 février 2020.

Comptant une vaste expérience dans le milieu postsecondaire et en recherche, des antécédents avec des partenaires du secteur privé et internationaux ainsi qu'une connaissance approfondie et un engagement envers l'écosystème de l'innovation, M. Hepburn fera profiter Mitacs de sa vision extraordinaire.

Pendant près de deux décennies, M. Hepburn a fait progresser la capacité du portefeuille de recherche de UBC en créant de nouveaux partenariats institutionnels en Chine, en Inde et à travers le monde. Ses postes précédents à UBC incluent Vice-président, Recherche et international, Doyen de la faculté des Sciences et Chef du département de chimie.

Après plus de dix ans à superviser de la recherche à UBC, M. Hepburn a repris le rôle de Vice-président, Recherche et partenariats au CIFAR en 2016. Là, il a piloté un renouvellement majeur des programmes de recherche par un appel à propositions international et une révision en profondeur des programmes existants.

Détenteur d'un doctorat en chimie de l'Université de Toronto et d'un diplôme de premier cycle en chimie de l'Université de Waterloo, M. Hepburn est membre de la Société royale du Canada et ancien boursier de recherche Killam du Conseil des arts du Canada.

M. Hepburn succède à Alejandro Adem, PhD qui a été le PDG et directeur scientifique de Mitacs pendant près de cinq ans. M. Adem est maintenant le président du CRSNG, le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada.

Citations :

Diane Gray; présidente du conseil d'administration, Mitacs; et présidente fondatrice et PDG de CentrePort Canada

« M. Hepburn a été choisi après une recherche nationale qui a mené à plusieurs candidats exceptionnels. Je suis enchantée de l'accueillir comme nouveau PDG et directeur scientifique de Mitacs. Chercheur très respecté et dirigeant universitaire accompli, l'expertise de M. Hepburn et sa vision aideront Mitacs à continuer de faire progresser l'innovation au Canada. »

John Hepburn, PhD, nouveau PDG et directeur scientifique de Mitacs

« Je suis honoré et reconnaissant envers le conseil pour l'occasion de mener Mitacs, un organisme vraiment exceptionnel. Ayant travaillé en partenariat avec l'organisme pendant de nombreuses années pour faire progresser la recherche, Mitacs est un élément essentiel pour stimuler la commercialisation, le recrutement des talents, la création d'emplois ainsi que la croissance économique au Canada. Je me réjouis à la perspective d'ajouter à ces succès avec l'équipe exceptionnelle de Mitacs. »

Faits en bref :

Mitacs, un organisme sans but lucratif, favorise la croissance et l'innovation au Canada en solutionnant des défis commerciaux avec des solutions de recherche des meilleurs établissements d'enseignement ici et dans le monde.

en solutionnant des défis commerciaux avec des solutions de recherche des meilleurs établissements d'enseignement ici et dans le monde. De concert avec plus de 100 établissements d'enseignement postsecondaire, Mitacs établit des partenariats qui appuient l'innovation industrielle et sociale au Canada . Les programmes sont ouverts à toutes les disciplines et à tous les secteurs de l'industrie, et les projets peuvent couvrir un large éventail de domaines tels que la fabrication, les processus opérationnels, les TI, les sciences sociales, la conception et plus.

. Les programmes sont ouverts à toutes les disciplines et à tous les secteurs de l'industrie, et les projets peuvent couvrir un large éventail de domaines tels que la fabrication, les processus opérationnels, les TI, les sciences sociales, la conception et plus. Mitacs est financé par le gouvernement du Canada et de chaque province, ainsi que des partenaires du secteur privé et postsecondaire et des partenaires internationaux.

