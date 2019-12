Global Data Bank (GDB) annonce le lancement de sa plateforme data et media en Europe & à l'international





PARIS, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Magid Souhami est nommé Président & Associé, GDB Europe & International. Il assumera ses nouvelles responsabilités à partir du premier trimestre 2020. Magid sera en charge du développement du chiffre d'affaire de GDB en Europe & à l'international. Magid rejoint GDB fort d'une vaste expérience dans l'industrie Publicité et Marketing. Il a occupé des responsabilités de management exécutif au sein de grands groupes internationaux tels que L'Oréal, Procter&Gamble et General Mills. Il a été membre du board de la branche Sourcing de l'association mondiale des annonceurs (WFA : world federation of Advertisers). Son expérience professionnelle mondiale l'a amené à occuper des postes stratégiques et collaborer avec tous les acteurs majeurs des régies publicitaires, agences media, ainsi que les entreprises clé de l'industrie data et tech en tant que client.

GDB est une entreprise Américaine crée par deux partenaires et vétérans de l'industrie publicitaire : John deTar et Guilherme Soter.

GDB offre une solution de publicité ciblée. GDB agrège la data et les inventaires media de manière conforme avec les RGDP en vigueur. La plateforme GDB augmente l'efficience publicitaire en améliorant les performances d'achats Media et réduisant les coûts liés à la data. La solution brevetée agrège la data et l'inventaire Media spécifique d'une régie d'une manière unique qui garantit leurs intégrités respectives.

GDB a récemment annoncé le lancement de sa solution breveté GDPR Compliant Mediatm. Celle-ci garantie la conformité RGDP de la régie publicitaire et de l'annonceur. Elle améliore la valeur des inventaires Media en agrégeant la data recueillie en conformité RGDP, la data contextuelle/sémantique (hors-cookie) avec l'inventaire media. GDPR Compliant Mediatm est une solution breveté unique et simple d'utilisation. Les annonceurs ou leurs agences media continue d'acheter l'inventaire publicitaire à travers des accords-cadres privés deal-ID's de la même manière que leurs achats programmatiques actuels.

Communiqué envoyé le 19 décembre 2019 à 14:59 et diffusé par :