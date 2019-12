5 736 des personnes les plus démunies dans le monde ont reçu le don de la vue en 2019 à l'Institut cornéen Tej Kohli





À l'occasion du quatrième anniversaire de l'Institut cornéen Tej Kohli à Hyderabad, la Fondation Tej Kohli a renouvelé son engagement de 14 millions de dollars de financement à partir de 2020. Au cours de 2019, 5 736 cas de cécité ou de graves déficiences de la vue ont été soignés à l'Institut cornéen Tej Kohli, qui est le fruit d'une collaboration entre la Fondation Tej Kohli à Londres, et l'Institut oculaire LV Prasad à Hyderabad, un centre collaborateur de l'Organisation mondiale de la santé.

L'Institut cornéen Tej Kohli a été inauguré en décembre 2015 pour lutter contre la cécité liée à la pauvreté en fournissant un traitement gratuit à toute personne en ayant besoin. Depuis son inauguration, l'Institut cornéen a soigné 223 404 patients ambulatoires, réalisé 43 255 interventions chirurgicales, recueilli 38 225 dons de cornée dans sa banque oculaire, utilisé 22 176 cornées de donneurs, formé 152 médecins, publié 202 papiers et donné 892 présentations pédagogiques.

Soigner les personnes atteintes de cécité et de graves déficiences de la vue dans les zones rurales isolées où 66% des Indiens vivent est un défi particulier que l'Institut cornéen Tej Kohli résout de manière unique. Une présence unique de centres de soins oculaires dans des villages dotés d'un fourgon de diagnostic mobile entièrement équipé permet d'apporter des soins oculaires directement aux patients difficiles à atteindre, avec plus 100 greffes cornéennes réalisées jusqu'à présent dans ces zones rurales.

Autres points forts de l'Institut cornéen Tej Kohli en 2019 :

280 000 personnes ont appelé gratuitement le centre d'appels de soins oculaires "Call Netra".

Un privilège spécial "carte kératoplastie" a été remise aux patients de greffes cornéennes pour garantir la priorité des contrôles préventifs et l'accès illimité aux soins.

Une application d'éducation a été lancée pour apprécier en continu les docteurs cornéens dans leurs évaluations.

Le projet ECHO a mis en relation des équipes d'experts et des médecins dans des communautés locales isolées.

D'après l'Organisation mondiale de la santé, 90% des personnes touchées par la cécité ou une grave déficience visuelle vivent dans les pays les plus pauvres du monde. Quatorze millions vivent en Inde, où entre six et sept millions de personnes attendent une greffe de la cornée. Au moins 300 000 enfants en Inde sont frappés par une forme grave de déficience visuelle ou de cécité.

Alors qu'environ 75% des maladies cornéennes sont guérissables, les coûts d'une greffe cornéenne utilisant une cornée de donneurs, et les nombreuses années de médication pour empêcher un rejet, rendent le traitement inaccessible à un grand nombre de personnes. Né d'un partenariat entre l'Institut oculaire LV Prasad et la Fondation Tej Kohli, l'Institut cornéen Tej Kohli se concentre sur la prévention, le traitement et la guérison sans frais pour ces populations fortement touchées par une cécité cornéenne évitable.

Dr Pravin K Vaddavalli, DM, directeur de l'Institut cornéen Tej Kohli, déclare:

"Les quatre dernières années ont été l'occasion d'évaluer l'ampleur du problème de la cécité cornéenne, de créer des partenariats stratégiques pour élargir notre portée et pour mettre au point des moyens de permettre à ces patients de vivre plus longtemps, de manière plus productive et avec dignité."

Wendy Kohli, cofondatrice de la fondation Tej Kohli, déclare:

"Il s'agit de la dure réalité dans laquelle vivent des millions de personnes atteintes d'une cécité guérissable qui persiste uniquement parce qu'elles ne peuvent pas se payer le traitement. Le rétablissement de la vue a un impact substantiel sur la confiance, le bien-être et la perspective économique d'une personne. Grâce à l'Institut cornéen Tej Kohli, nous sommes en mesure de faire des interventions directes qui aident à transformer le quotidien de familles entières."

À propos de l'Institut cornéen Tej Kohli

La mission de l'Institut cornéen Tej Kohli est de prévenir, maîtriser et éliminer la cécité dans le monde. L'Institut est un acteur mondial de la R&D, la médecine préventive, l'éducation et les greffes cornéennes. L'Institut donne accès à des traitements abordables grâce à des efforts à long terme pour créer un accès élargi aux sites de soins oculaires de la plus haute qualité fournis par des personnes disposant des ressources, compétences techniques et de la compassion nécessaires pour gérer divers segments de population.

http://www.tejkohlicorneainstitute.com

À propos de l'Institut oculaire LV Prasad

Créé en 1987, le LV Prasad Eye Institute (LVPEI), un centre collaborateur pour la prévention de la cécité de l'Organisation mondiale de la santé, est un site exhaustif de santé oculaire. L'Institut dispose de dix branches actives pour ses domaines d'opérations: services cliniques, éducation, recherche, rééducation visuelle, santé oculaire rurale et dans les communautés, banques oculaires, promotion et planification de politique, conseil et planification de politique, renforcement des capacités, innovation et développement de produits. La mission du LVPEI est de fournir des soins oculaires équitables et de qualité pour toutes les couches de la société.

http://www.lvpei.org

À propos de la Fondation Tej Kohli

Fondée en 2005, la Fondation Tej Kohli a pour objectif de réaliser des interventions qui transforment la vie des individus. Elle est surtout connue pour sa mission mondiale visant à mettre fin à la cécité cornéenne. Depuis 2015, la Fondation a financé des greffes de cornée gratuites dans des communautés pauvres de l'Inde via l'Institut cornéen Tej Kohli, et en 2019, elle a fait don de deux millions de dollars à Mass Eye and Ear à Boston, un hôpital universitaire de la Harvard Medical School, pour soutenir le développement de nouvelles technologies visant à guérir la cécité. En décembre 2019, la Fondation a lancé le programme "Future Bionics" pour faire don de bras bioniques imprimés en 3D aux enfants et aux jeunes vivant avec des membres atrophiés au Royaume-Uni.

http://www.tejkohlifoundation.com

