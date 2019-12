Avis aux médias - Point de presse de la rentrée - La CSQ annonce ses priorités pour l'année 2020





MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) convie les représentantes et les représentants des médias à une conférence de presse de début d'année. À cette occasion, la présidente de la CSQ, Sonia Ethier, annoncera les priorités de son organisation pour l'année 2020.

L'événement se déroulera le lundi 6 janvier 2020, à 10 h 30, à la salle St-Urbain de la Maison du développement durable à Montréal.

Aide-mémoire



QUOI : Point de presse de la CSQ pour la rentrée 2020



QUI : Sonia Ethier, présidente de la CSQ

Anne Dionne, vice-présidente de la CSQ



QUAND : Lundi 6 janvier 2020, à 10 h 30



OÙ : Maison du développement durable

Salle St-Urbain

50, rue Sainte-Catherine Ouest

Montréal H2X 3V4



Prière de noter que du café sera offert gratuitement sur place.

Profil de la CSQ

La CSQ représente plus de 200 000 membres, dont environ 125 000 font partie du personnel de l'éducation. La CSQ compte 11 fédérations qui regroupent quelque 240 syndicats affiliés; s'ajoute également l'AREQ (CSQ), l'Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du Québec. La CSQ est également présente dans les secteurs de la santé et des services sociaux, des services de garde, du municipal, des loisirs, de la culture, du communautaire et des communications.

