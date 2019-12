Projet de route d'accès à la collectivité de Marten Falls - Période de consultation publique





OTTAWA, le 19 déc. 2019 /CNW/ - Le 29 novembre 2019, l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (l'Agence) a décidé qu'une évaluation d'impact était requise pour le projet de route d'accès à la collectivité de Marten Falls, situé dans le nord de l'Ontario.

Dans le cadre de l'étape préparatoire de l'évaluation d'impact, l'Agence invite le public et les groupes autochtones à examiner la version provisoire des lignes directrices individualisés relatives à l'étude d'impact et la version provisoire du plan de participation du public et à formuler des commentaires sur ces documents.

Les lignes directrices décrivent les éléments propres au projet qui seront pris en compte dans l'évaluation et elles fournissent des orientations au promoteur, la Première Nation de Marten Falls, quant aux renseignements et aux études requis dans son étude d'impact. La version provisoire du plan de participation du public explique la façon dont le public sera mobilisé tout au long du processus d'examen. Le plan fournit des détails sur le moment où auront lieu les possibilités de participation du public et la façon dont elles se tiendront à chaque étape de l'évaluation d'impact.

Des séances portes ouvertes et WebEx se tiendront pendant la présente période de consultation.

Les commentaires peuvent être présentés en ligne, en visitant la page d'accueil du projet dans le Registre canadien d'évaluation d'impact (numéro de référence 80184). Tous les commentaires reçus seront publiés en ligne dans le cadre du dossier de projet.

Des commentaires écrits dans l'une ou l'autre des langues officielles seront acceptés jusqu'au 28 janvier 2020.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur le projet, le processus d'examen et les autres moyens de présenter des commentaires, visitez le site canada.ca/aeic.

À une étape ultérieure, l'Agence prendra en compte tous les commentaires reçus et terminera le plan de participation du public et les lignes directrices adaptées relatives à l'étude d'impact. Les deux documents seront publiés dans le site Web du Registre.

L'Agence publiera également l'avis de lancement du projet et commencera la phase d'étude d'impact. Ce projet fera l'objet de plusieurs autres possibilités de participation du public et des groupes autochtones tout au long du processus d'évaluation d'impact.

