4G Clinical lance un logiciel d'approvisionnement clinique innovant s'appuyant sur le traitement automatique du langage naturel (TALN)

4C Supplytm permet aux professionnels de l'approvisionnement de créer et d'analyser eux-mêmes plusieurs modèles d'approvisionnement en leur offrant rapidité, simplicité et contrôle sur les décisions d'approvisionnement

WELLESLEY, Massachusetts, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- 4G Clinical a annoncé aujourd'hui le lancement de 4C Supplytm, un logiciel d'optimisation de l'approvisionnement clinique de pointe qui s'appuie sur le traitement automatique du langage naturel (TALN). Ce nouveau produit est né en réponse à la pression croissante subie par les professionnels de l'approvisionnement clinique qui doivent continuellement s'adapter aux nouvelles informations issues des essais dans un contexte où la complexité des protocoles ne cesse d'augmenter.

Les professionnels de l'approvisionnement clinique sont chargés d'évaluer l'impact des révisions des protocoles, parfois dès l'approbation de leur version initiale. Les évaluations d'impact sur l'approvisionnement sont critiques et sensibles au facteur temps, et les solutions logicielles d'approvisionnement traditionnelles sont lentes à répondre et difficiles à interpréter sans une connaissance approfondie des algorithmes statistiques.

4C Supplytm s'appuie sur le traitement automatique du langage naturel (TALN) pour transformer des paramètres d'étude formulés en simple anglais en des prévisions détaillées, en permettant notamment aux gestionnaires de l'approvisionnement de modifier les modèles d'approvisionnement aussi souvent que nécessaire sans effort, avec une transparence totale au niveau des informations saisies et une corrélation directe avec les résultats produits.

« Au cours de la dernière année, 4G Clinical a collaboré avec des professionnels de l'approvisionnement clinique du secteur biopharmaceutique afin de vérifier le besoin d'une solution améliorée dans ce secteur et de mener des tests de robustesse lors du développement de 4C Supplytm », a expliqué Jan Pieter Kappelle, directeur adjoint de la stratégie chez 4G Clinical. « Nous avons été extrêmement chanceux d'avoir un groupe de conseillers aussi dévoués et nous sommes ravis d'annoncer le lancement de ce que nous croyons être une solution révolutionnaire pour les professionnels de l'approvisionnement clinique. »

« Le fait de participer à la création d'une solution logicielle innovante d'approvisionnement clinique depuis le tout début a été une formidable opportunité », déclare Darrin Sloan, directeur principal de l'approvisionnement clinique chez Eisai. « Nous sommes ravis du lancement commercial de 4C Supplytm et des avantages que cette solution apportera aux gestionnaires de l'approvisionnement de notre secteur. »

En plus de ses premiers collaborateurs, 4G Clinical a également étendu l'accès anticipé à 4C Supplytm à plusieurs clients utilisant sa solution Prancer RTSMtm.

« La solution de RTSM de 4G Clinical a complètement changé la façon dont nous concevons nos études et gérons notre approvisionnement », explique Karen McNamara, directrice principale du développement de produits chez Infinity Pharmaceuticals. « Nous sommes extrêmement heureux de figurer parmi les premiers à adopter 4C Supplytm et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre partenariat avec 4GClinical. »

« Le lancement de 4C Supplytm témoigne de la détermination de 4G Clinical à accélérer les essais cliniques », a déclaré David Kelleher, PDG de 4G Clinical. « Le fait de gérer de façon plus efficace et intuitive la complexité de l'approvisionnement clinique permet aux patients de recevoir le bon médicament au moment précis où ils en ont besoin. »

Pour plus d'informations sur les solutions de 4G Clinical, consultez www.4gclinical.com.

À propos de 4G Clinical

4G Clinical est un chef de file dans le domaine de la randomisation et de la gestion de l'approvisionnement d'essais (Randomization and Trial Supply Management, RTSM) pour l'industrie mondiale des sciences de la vie. La société propose l'unique solution 100 % configurable et flexible entièrement basée sur le cloud qui utilise le traitement automatique du langage naturel (TALN) ainsi que des prévisions intégrées d'approvisionnement. La société 4G Clinical est basée dans le corridor de la biotechnologie de Boston à Wellesley, dans le Massachusetts, et possède des bureaux en Europe et en Asie. Pour en savoir plus, consultez www.4gclinical.com.

