Innodisk accélère la vision de l'intelligence artificielle avec de nouvelles cartes IA équipées de VPU





La nouvelle série de cartes accélératrices de l'IA d'Innodisk offre un processeur de vision (VPU) très performant pour l'inférence de l'IA par le biais de la vision par ordinateur

TAIPEI, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- L'IA fait fureur dans le monde de l'IdO. Alors que de nombreux aspects de l'intelligence artificielle demandent beaucoup de calcul informatique et de ressources, d'autres s'appuient sur des dispositifs petits et rapides, capables de produire promptement des résultats. Les nouvelles cartes accélératrices de l'IA d'Innodisk sont synonymes de gains de performance exponentiels pour l'inférence de l'IA à la périphérie.

Alimentées par le VPU Movidiustm Intel® le plus sophistiqué

Les nouvelles cartes accélératrices de l'IA d'Innodisk utilisent la troisième génération de processeurs de vision (VPU) Movidius Myriadtm X d'Intel, qui est conçue pour l'inférence pointue du réseau neuronal. En lui-même, le VPU améliore toutes les applications d'inférence de vision telles que la reconnaissance faciale, la reconnaissance des plaques d'immatriculation des véhicules, ainsi que bon nombre d'autres applications de vision par ordinateur. Les résultats sont impressionnants, car cela permet de multiplier par 30 les performances en fonction du processeur (CPU) du dispositif périphérique.

Améliorer la vision par ordinateur à la périphérie

Les dispositifs intégrés que l'on trouve généralement à la périphérie sont mal équipés pour la reconnaissance d'images. Le CPU est normalement choisi pour sa faible consommation d'énergie et son efficacité thermique, ce qui le rend particulièrement inadapté à l'inférence de l'IA. À l'instar des cartes vidéo qui allègent la charge du CPU pour le rendu graphique sur PC, le VPU aide les dispositifs périphériques à sélectionner les objets et les motifs dans les images et les vidéos. Les nouvelles cartes accélératrices de l'IA d'Innodisk y parviennent, tout en laissant un faible bilan thermique et en maintenant une basse consommation d'énergie

Intégrer l'IA dans les applications IdO

Les cartes accélératrices de l'IA d'Innodisk ne sont pas soumises à une quantité minimum pour les commandes et elles se présentent sous deux formes : mPCIe avec une Myriad X (EMPA-I101) et M.2 2280 avec deux Myriad X (EGPA-I201) à l'intérieur. Windows et Linux sont pris en charge, et les cadres d'apprentissage profond tels que Caffe, TensorFlow, Apache MXNet et Open Neural Network Exchange (ONNX) sont également pris en charge par la trousse à outils OpenVINOtm d'Intel. Les cartes accélératrices de l'IA constituent un pas important vers la réalisation de l'AIoT (intelligence artificielle des objets) et elles constituent une nouvelle pierre angulaire de l'architecture d'IA d'Innodisk et de ses partenaires dans son ensemble.

À propos d'Innodisk

Innodisk est un fournisseur de services orienté sur les mémoires flash, modules DRAM et les produits périphériques intégrés destinés aux applications industrielles et d'entreprise. Comptant des clients satisfaits dans un large éventail d'industries exigeantes, nous nous distinguons par notre engagement à offrir des produits et services exceptionnels.

Pour en savoir plus sur Innodisk, veuillez visiter https://www.innodisk.com .

