Intégration de Chantier Davie à la Stratégie Nationale de Construction Navale du Canada





LÉVIS, Québec, 19 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Association des Fournisseurs de Chantier Davie Canada (AFCDC) se réjouit de l'annonce du gouvernement du Canada sur la préqualification du Chantier Davie en vue de devenir le troisième partenaire stratégique dans le cadre de la Stratégie Nationale de Construction Navale du Canada.



« Il s'agit d'une excellente nouvelle à quelques jours de Noël pour la chaîne d'approvisionnement de Chantier Davie qui compte 1049 entreprises au Canada dont 879 réparties dans 13 régions du Québec. Cela signifiera non seulement de la stabilité et de la prévisibilité pour de nombreuses années mais également plus d'emplois de qualité bien rémunérés ainsi que des investissements notamment en innovation. Ce sont toutes les régions du Québec qui y gagnent ! » a déclaré le Président de l'AFCDC, Me André Y. Komlosy.

L'Association a sillonné le Québec au cours des 2 dernières années afin de mobiliser les entreprises membres de la chaîne d'approvisionnement et inciter de nouvelles à s'y joindre. Elle a particulièrement bénéficié d'appuis des maires des principales grandes villes du Québec ainsi que des organismes de développement économique et des chambres de commerce. Cette mobilisation économique sans précédant aura permis d'appuyer Chantier Davie Canada dans ses démarches auprès du gouvernement du Canada dont aujourd'hui une étape importante vient d'être franchie.

« Nous tenons à remercier sincèrement le gouvernement du Canada pour ce processus rigoureux et cette marque de confiance auprès de Chantier Davie et sa chaîne d'approvisionnement, dont le Premier ministre Justin Trudeau et les ministres Jean-Yves Duclos, Pablo Rodriguez et Mélanie Joly ainsi que le député Joël Lightbound. Ils ont été des supporteurs du Chantier Davie et de sa chaîne d'approvisionnement » a déclaré Pierre Drapeau, vice-président de l'AFCDC.

