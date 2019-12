GOLO connait une croissance moyenne à deux chiffres pour ses livraisons!





MONTRÉAL, 19 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- GOLO Mobile Inc. (TSX.V: GOLO), la plateforme mobile et web de ramassage et d'éco-livraison d'articles de tous les jours, a enregistré une croissance de plus de 80% pour ses livraisons pendant sa campagne de livraisons gratuites, lancée en fin septembre. Cette croissance fait référence aux trois mois précédents la campagne.



GOLO offre un service de ramassage et l'éco-livraison d'articles quotidiens incluant des repas de restaurants, des items de pharmacie, et d'autres détaillants et services spécialisés.

« GOLO est unique dans l'espace urbain, car nous fournissons la livraison d'articles quotidiens d'une façon respectueuse pour l'environnement en nous concentrant sur les zones de population à haute densité, telles que les tours de bureaux et les tours résidentielles. Notre clientèle fidèle et en constante croissance à Montréal et à Toronto s'identifie à nos valeurs et a répondu avec enthousiasme à notre technologie et à la qualité de nos marchands », a déclaré Peter Mazoff, PDG de GOLO Mobile Inc.

À propos de GOLO Mobile Inc.

Développée et lancée à Montréal, en avril 2018 la plateforme mobile et web GOLO fournit le ramassage et la livraison éco-responsable d'articles quotidiens et connecte les consommateurs aux commerces à proximité. La flotte de véhicules GOLO est entièrement électrique, et GOLO compte plus de 400 marchands partenaires à travers Montréal, notamment des restaurants, fleuristes, pharmacies, animaleries et plus encore. GOLO est aussi la solution technologique pour les propriétaires de bâtiments innovants qui souhaitent augmenter les possibilités de mise en réseau de leurs locataires avec les autres utilisateurs du bâtiment.

GOLO comble ainsi le fossé qui sépare les commerçants des clients en les connectant via une application de shopping conviviale et un service de livraison courtois et professionnel. GOLO améliore le quotidien en livrant ce dont les gens ont besoin, quand ils en ont besoin.

