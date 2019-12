Invitation aux médias - Annonce concernant les services aux proches aidants et aux personnes en perte d'autonomie dans la région des Laurentides





SAINTE-THÉRÈSE, QC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Les représentantes et représentants des médias sont invités à assister à une conférence de presse au cours de laquelle la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, accompagnée de la ministre responsable des Affaires autochtones et ministre responsable de la région des Laurentides, madame Sylvie D'Amours, et du ministre des Finances et député de Groulx, monsieur Eric Girard, fera une annonce concernant les services aux proches aidants et aux personnes en perte d'autonomie dans la région des Laurentides.

DATE : Le vendredi 20 décembre 2019



HEURE : 10 h 30



LIEU : Chapelle (rez-de-chaussée)

CHSLD Drapeau-Deschambault

100, rue du Chanoine-Lionel-Groulx

Sainte-Thérèse, (Québec) J7E 5E1

