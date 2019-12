Shenzhen ratifie des projets d'une valeur de 560 milliards de RMB pour promouvoir l'investissement mondial





SHENZHEN, Chine, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La Conférence de Shenzhen sur la promotion de l'investissement mondial 2019, accueillie par le Gouvernement populaire de Shenzhen et organisée par des organismes publics tels que la Commission au développement et à la réforme de la municipalité de Shenzhen, s'est tenue le 18 décembre dans la ville du sud de la Chine. Plus de 600 invités étaient présents, dont des représentants d'ambassades et de consulats étrangers en Chine, des fonctionnaires de villes jumelées avec Shenzhen, des représentants de sociétés figurant dans la liste Fortune Global 500 et de grandes multinationales. L'événement permettra à Shenzhen d'accélérer le développement de nouveaux secteurs stratégiques et de donner l'impulsion à la mise en place d'un système de pointe, de qualité et moderne d'industries de haute technologie.

Les stratégies et les politiques de développement des industries de Shenzhen ont été dévoilées durant l'événement ; 30 kilomètres carrés de terrains industriels ont été mis en valeur et la teneur de l'environnement entrepreneurial de la ville a été exposée. En outre, 128 projets d'une valeur totale de plus de 560 milliards de yuans ont été signés durant la conférence. Le Secrétaire adjoint du Comité provincial du PCC de Guangdong et Secrétaire du Comité municipal du PCC de Shenzhen, Wang Weizhong et le maire de Shenzhen, Chen Rugui, étaient présents et ont prononcé un discours.

Dans les stratégies et les politiques présentées, Shenzhen saisira les possibilités offertes par l'édification de la Zone de la Grande baie de Guangdong-Hong Kong-Macao et de la Zone pilote de démonstration du socialisme à la chinoise et intensifiera les mesures destinées à mettre en oeuvre une stratégie de développement centrée sur l'innovation pour veiller à une croissance de qualité. Un appui politique généralisé a été assuré pour garantir un meilleur développement des organismes d'innovation comme les entreprises, les instituts de recherche scientifique et les universités. Toute une série de nouvelles politiques industrielles pour la biomédecine, les circuits intégrés, les communications reposant sur la 5G et d'autres domaines nouveaux et d'avant-garde ont été élaborées pour conserver une avance à l'avenir. De plus, Shenzhen appliquera le programme national pour les noyaux industriels émergents d'importance stratégique en promouvant une grande quantité d'ensembles industriels.

Une superficie totale de 30 kilomètres carrés est consacrée à la croissance des industries dans le cadre du plan industriel stratégique de la ville montré le jour même. Le terrain industriel est composé de parcelles choisies dans 36 zones situées dans les districts et les nouveaux districts gérés par le Comité de gestion, dont Futian, Nanshan, Guangming et la Zone spéciale de coopération Shenzhen-Shanwei, etc. Les entreprises adoptant le plan futur de développement de Shenzhen bénéficieront d'un espace suffisant pour leur croissance, de politiques favorables et d'un appui industriel fort.

