Annonce des nouveaux membres du Temple de la renommée des chemins de fer canadiens

OTTAWA, le 19 déc. 2019 /CNW/ - Le Canada est un pays bâti sur le transport ferroviaire. Les roues des chemins de fer canadiens tournent sans cesse - déplaçant des gens et des biens et faisant avancer l'économie canadienne.

L'Association des chemins de fer du Canada reconnaît la contribution considérable du fort et dynamique secteur ferroviaire du Canada par l'intronisation annuelle au Temple de la renommée des chemins de fer canadiens. Les nouveaux membres en 2019 sont :

La famille Hamel dans la catégorie des Héros du réseau ferroviaire . Quatre générations de Hamel ont apporté un total de 570 années cumulatives de service aux chemins de fer Grand Trunk, CN, CP et Ontario Northland. J.G. Hamel, un membre de la troisième génération, a sauvé la vie de 150 personnes qui étaient à bord d'un train voyageurs en panne en alertant un train marchandises qui arrivait sur la même voie. Trois de ses frères - James, Steve et Perry Hamel - sont toujours des employés du CN aujourd'hui.

« Les nominations de cette année illustrent les personnes et les technologies qui font avancer les chemins de fer canadiens, explique Janet Greene, la présidente du Temple de la renommée des chemins de fer canadiens et la directrice, Liaison et Éducation, de l'Association des chemins de fer du Canada. Le Temple de la renommée rend hommage à ceux qui font chemins de fer du Canada l'un des moteurs économiques les plus formidables du monde, et qui jouent un rôle crucial dans le quotidien des Canadiens. »

Pour obtenir plus d'information sur le Temple de la renommée des chemins de fer canadiens ou pour faire une nomination pour 2020, visitez le www.railfame.ca/fr.

À propos de l'Association des chemins de fer du Canada :

L'Association des chemins de fer du Canada représente plus de 60 chemins de fer marchandises et voyageurs, qui acheminent près de 84 millions de voyageurs et plus de 310 milliards de dollars en marchandises chaque année au Canada. L'ACFC fait valoir les intérêts de ses membres et membres associés afin que le secteur ferroviaire demeure concurrentiel au palier mondial, écologiquement durable et surtout sûr. Apprenez-en plus au www.railcan.ca/fr.

