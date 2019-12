Arkphire acquiert le groupe Trilogy Technologies dans le cadre de la première grande consolidation du secteur irlandais de l'infogérance





Arkphire, la société d'achat et de services informatiques, a annoncé aujourd'hui l'acquisition de Trilogy Technologies, l'un des principaux fournisseurs indépendants irlandais de services d'infogérance. L'accord représente le premier pas important vers la consolidation à grande échelle du secteur irlandais des services d'infogérance, à un moment où les entreprises recherchent un soutien externalisé pour relever les défis de plus en plus complexes et exigeants de l'infrastructure informatique et de la transformation des entreprises. À la suite de cette acquisition, le groupe nouvellement élargi est désormais l'entreprise irlandaise la plus importante et à la croissance la plus rapide du secteur des achats et des services d'infogérance; la nouvelle entité affiche un chiffre d'affaires consolidé de près de 150 millions d'euros et emploie 220 personnes.

Commentant l'acquisition, Paschal Naylor, PDG d'Arkphire, a déclaré: «Cette opération représente une étape positive pour Arkphire et Trilogy Technologies, qui ont pour ambition commune de continuer à évoluer en Irlande et à l'international et de répondre aux besoins du marché avec une offre de services informatiques plus solide et plus complète basée sur nos ressources combinées.

Trilogy Technologies, l'une des sociétés de services d'infogérances les plus réputées d'Irlande, s'appuie sur une excellente équipe de gestion, une solide base de clientèle et un portefeuille de services de gestion des tâches informatiques, de cloud et de cybersécurité qui complètent la gamme de services d'Arkphire. L'acquisition d'aujourd'hui élargit et renforce nos ressources humaines et en leadership et permet à notre entreprise d'atteindre une taille critique. Avec le soutien de notre investisseur stratégique Bregal Milestone, nous sommes convaincus qu'Arkphire peut poursuivre la trajectoire de croissance de l'ensemble du groupe consolidé, à la fois de manière organique et moyennant de nouvelles acquisitions, le cas échéant.»

Au début, Arkphire et Trilogy Technologies resteront des entreprises distinctes et l'acquisition n'aura aucun impact sur les opérations commerciales quotidiennes des deux entités. Leurs équipes de direction respectives conserveront chacune leurs rôles et de nouvelles opportunités d'intégration accrue au sein du groupe seront réalisées progressivement.

Edel Creely, cofondateur et directeur général du groupe Trilogy Technologies, a déclaré: «Cette opération servira nos ambitions d'investissement et de développement de nos activités là où nos capacités combinées nous permettront d'exploiter de nouvelles opportunités propices à la croissance de la Société en Irlande et à l'international.»

