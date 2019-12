Le refroidisseur AquaEdge® 19DV de Carrier® a obtenu cinq récompenses majeures au cours de l'année passée





La solution de climatisation innovante a été reconnue à travers le monde, plus récemment lors de la remise des Climate Control Awards à Dubaï

PALM BEACH GARDENS, Floride, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Carrier a annoncé ce jour la remise de sa cinquième récompense importante en un peu plus d'un an seulement, pour le refroidisseur centrifuge refroidi par eau AquaEdge® 19DV de Carrier®. Plus récemment, Carrier a reçu des éloges pour son 19DV à Dubaï, en tant que fabricant/fournisseur innovant de l'année 2019, dans la catégorie « refroidisseurs », lors des Climate Control Awards organisés par CPI Industry. Généralement placé dans le local technique d'un bâtiment, hors de la vue de la plupart de ses occupants, le 19DV utilise de l'eau réfrigérée pour fournir un refroidissement et un chauffage efficaces aux bâtiments commerciaux comme les immeubles de bureaux ou les hôpitaux. En plus de fonctionner efficacement, il utilise un réfrigérant à très faible potentiel de réchauffement planétaire qui possède la meilleure cote de sécurité possible et réduit l'impact sur la couche d'ozone. Carrier, une unité d'United Technologies Corp. (NYSE : UTX), est un fournisseur mondial de premier plan en technologies novatrices de chauffage, ventilation et climatisation (CVC), de réfrigération, de lutte contre les incendies, de sécurité et d'automatisation des bâtiments.

« Carrier est axé sur l'invention de solutions aux défis les plus pressants du monde, et l'AquaEdge 19DV a été reconnu dans le monde entier comme un produit innovant qui répond aux demandes des clients pour des systèmes plus intelligents et plus efficaces », a déclaré Chris Nelson, président, HVAC-Commercial, Carrier. « Le refroidisseur 19DV illustre l'engagement de Carrier à diriger la prochaine phase d'innovation durable, afin d'obtenir des rendements plus élevés et de réduire les émissions. »

L'AquaEdge 19DV, innovant, a d'abord été lancé en Asie en 2016 puis il a été introduit dans d'autres régions, où il a établi sa réputation pour sa fiabilité et son efficacité. Le dernier prix obtenu s'ajoute à une longue liste de récompenses, parmi lesquelles :

