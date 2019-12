Prevost annonce le plus important contrat de son histoire





SAINT-NICOLAS, QC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Prevost, l'un des principaux constructeurs d'autocars en Amérique du Nord, célèbre un événement majeur : la plus importante commande de son histoire en termes de valeur, avec l'obtention de deux contrats de la Metropolitan Transportation Authority (MTA) de l'État de New York.

La MTA a accordé à Prevost deux contrats pour la fabrication de 330 autocars, dont une commande ferme de 307 autocars à livrer entre 2020 et 2022, ainsi que des options pour l'achat de 23 autocars supplémentaires. Ces contrats créeront 20 nouveaux emplois à Sainte-Claire, dans Bellechasse, 25 nouveaux emplois à l'usine de Prevost à Plattsburgh et 15 emplois chez un fournisseur de sous-assemblages de Prevost. Cette commande, qui sera bénéfique tant pour les fournisseurs québécois qu'américains de l'entreprise, permet également à Prevost de doubler sa production d'autocars dans son usine aux États-Unis.

« C'est une excellente nouvelle pour Prevost d'obtenir ces nouveaux contrats de la plus grande agence de transport d'Amérique du Nord. Cela contribuera à renforcer sa position de chef de file sur le marché nord-américain des autocars. En 2014, nous avions ouvert la chaîne de montage à Plattsburgh après avoir reçu notre premier contrat de construction d'autocars de la MTA. Nous sommes très fiers d'avoir obtenu cette commande, d'autant plus que les autocars de la MTA seront construits à quelques heures de la ville de New York. Notre présence dans l'État de New York est très importante pour nous, et nos employés talentueux de Plattsburgh sont impatients de démontrer une fois de plus leurs compétences à la MTA », a déclaré François Tremblay, vice-président et directeur général de Prevost.

« L'industrie québécoise des équipements de transport terrestre peut compter sur l'apport d'entreprises prospères comme Prevost pour rayonner à l'international et accroître sa notoriété sur les différents marchés, dont celui des autocars. C'est une grande fierté de savoir qu'une société de transport de l'envergure de MTA a choisi un fleuron québécois presque centenaire pour agrandir son parc d'autocars. Voilà une preuve de plus que le Québec possède l'expertise et le savoir-faire nécessaires pour occuper une place de choix au sein de l'économie mondiale et surtout pour obtenir des contrats majeurs. Toutes mes félicitations à Prevost pour cette belle réalisation », a souligné le ministre de l'Économie et de l'Innovation du Québec, Pierre Fitzgibbon.

« Le transport collectif de masse contribue à la décarbonisation et le Québec est fier de participer à cet effort en mettant de l'avant son industrie. Le contrat entre l'entreprise québécoise Prevost et la Métropolitain Transportation Authority, le réseau de transport le plus important en Amérique du Nord, en témoigne. Je suis heureuse de souligner la réussite de Prevost et son rayonnement dans l'État de New York et à l'international, » a renchéri Catherine Loubier, déléguée générale du Québec à New York.

« Nous sommes sincèrement fiers et reconnaissants de la confiance que la MTA continue d'accorder à l'équipe Volvo en passant la plus importante commande de l'histoire de Prevost. Nous continuons à servir nos clients en mettant l'accent sur la disponibilité, la fiabilité et le support technique. La MTA possède le plus grand parc d'autocars en Amérique du Nord. Nous voulons améliorer la vie des New-Yorkais », a déclaré Håkan Agnevall, président de Volvo Buses.

« Ce contrat mérité et sans précédent conclu avec Prevost pour la construction de nouveaux autocars pour la MTA est un contrat gagnant-gagnant pour l'entreprise, pour l'économie de North Country, qui recevra un coup de pouce critique de ce travail de fabrication sous la forme de 40 emplois bien rémunérés, et pour les navetteurs de New York qui auront bientôt accès à un trajet sans problème avec 330 autocars neufs de première classe. Le service d'autocars de la MTA est essentiel pour d'innombrables résidents de New York et je suis très heureux de voir que cette société reconnaît que les travailleurs de Prevost à Plattsburgh offrent un produit supérieur aux navetteurs de notre État », a ajouté le sénateur Charles Ellis Schumer.

« Il s'agit d'une excellente nouvelle pour Prevost et pour la population de North Country, a déclaré Elise Stefanik, députée au Congrès américain. Je suis heureuse que ce nouveau contrat, le plus important de l'histoire de l'entreprise, permette d'améliorer l'accès aux services de transport. Cela entraînera une importante activité économique dans la région de Plattsburgh. C'est avec fierté que je continue de soutenir ardemment des initiatives commerciales qui, comme celle-ci, ont des répercussions positives. »

