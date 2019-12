Le premier ministre François Legault annonce que le projet d'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie est enfin mis sur les rails





LA MALBAIE, QC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné de la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle McCann, et de la députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré, Émilie Foster, a annoncé aujourd'hui que le projet d'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie est enfin mis en branle, un investissement estimé à environ 255 millions de dollars, en incluant l'agrandissement d'une école primaire.

Concrètement, le projet d'agrandissement prévoit l'aménagement d'une urgence de 12 civières, d'un bloc opératoire de deux salles et de cliniques externes dotées de 11 salles. Il prévoit également l'aménagement de 34 lits de soins de courte durée en médecine et en chirurgie, de six lits en obstétrique et de deux lits en pédiatrie, ce qui fera passer le nombre total de lits d'hospitalisation de 36 à 42. Pour ce faire, un agrandissement de 13 700 mètres carrés sera nécessaire.

Afin de mener à bien ces travaux, l'École Marguerite-d'Youville qui occupe en partie le terrain de l'hôpital devra être démolie. Les élèves seront relocalisés à l'école primaire Félix-Antoine-Savard qui sera agrandie et mise aux normes. L'acquisition et la démolition d'un commerce sont aussi prévues.

Citations :

« En ce moment, les gens de La Malbaie doivent composer avec un hôpital vétuste qui n'est tout simplement pas adapté à leurs besoins. Il y a un manque flagrant d'espace et un besoin pressant de revitalisation. Aujourd'hui, je suis très fier d'annoncer que notre gouvernement passe de la parole aux actes et concrétise cet important projet attendu depuis longtemps. Ce sera aussi l'occasion d'agrandir l'école Félix-Antoine-Savard et de doter les élèves, le personnel scolaire et la communauté de nouvelles classes à la fine pointe. Il est temps que les gens de la région aient les soins de santé et les installations modernes qu'ils méritent. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Les travaux projetés dans le cadre de cette initiative sont d'une portée considérable, et témoignent des efforts qui sont faits pour anticiper les défis à venir en matière de santé, non seulement pour la région, mais aussi pour l'ensemble de la collectivité. Cela témoigne également de notre désir de travailler de concert avec tous les partenaires engagés, à repenser nos infrastructures de manière optimale, au bénéfice de toute la population. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

« Je suis très fière que le projet d'agrandissement de l'hôpital, un projet très attendu par les gens de la région, franchisse cette nouvelle étape et qu'il se concrétise ainsi de manière tangible pour nous tous. Je salue également le fait que sa réalisation aura des retombées positives majeures pour notre communauté, notamment sur le plan de l'emploi et de l'attractivité de ce nouvel environnement de travail pour les jeunes professionnels de la santé qui viendront s'établir dans la région. »

Émilie Foster, députée de Charlevoix - Côte-de-Beaupré

Faits saillants :

Le gouvernement du Québec a autorisé la réalisation du dossier d'affaires (DA) du projet et la conception du nouvel hôpital par les architectes et les ingénieurs.

L'approbation du DA et le début de la phase de réalisation devraient avoir lieu au printemps 2022, le début des travaux de construction à l'automne 2022 et l'ensemble du projet devrait être livré à la fin de 2025.

La gestion du projet a été confiée à la Société québécoise des infrastructures.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le projet d'agrandissement de l'Hôpital de La Malbaie : msss.gouv.qc.ca/presse

