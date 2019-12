Avis aux médias - Le ministre Pierre Fitzgibbon dirigera une mission commerciale à Las Vegas à l'occasion du Consumer Electronics Show 2020





QUÉBEC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Économie et de l'Innovation, M. Pierre Fitzgibbon, dirigera une mission commerciale à Las Vegas, à l'occasion du Consumer Electronics Show (CES), qui se tiendra du 7 au 10 janvier 2020. Axé sur l'innovation technologique, le CES est l'un des salons les plus importants au monde réunissant les secteurs innovants. L'objectif de la mission est de soutenir les efforts déployés par les entreprises québécoises pour accéder notamment au marché américain et de leur permettre de rencontrer des acheteurs sur place.

La délégation québécoise sera composée d'une centaine de participants, dont une cinquantaine d'entreprises et une dizaine d'organismes issus du secteur des technologies de l'information et des communications (TIC) et d'autres secteurs innovants. En participant au CES, les organisations québécoises découvriront les nouvelles tendances en TIC. De plus, elles pourront échanger avec des acteurs clés de l'industrie mondiale et auront l'occasion de développer un solide réseau d'affaires. Par sa présence à Las Vegas, le Québec pourra se distinguer davantage à l'échelle mondiale et faire rayonner l'expertise et le savoir?faire québécois dans plusieurs domaines de haute technologie.

Les journalistes souhaitant être tenus informés des activités prévues lors de la mission économique sont invités à communiquer avec M. Mathieu St-Amand à l'adresse suivante : mathieu.st-amand@economie.gouv.qc.ca.

Pour recevoir en temps réel les communiqués de presse du ministère de l'Économie et de l'Innovation, inscrivez-vous au fil RSS approprié au www.economie.gouv.qc.ca/rss.

Ministère de l'Économie et de l'Innovation sur les réseaux sociaux :

SOURCE Cabinet du ministre de l'Économie et de l'Innovation

Communiqué envoyé le 19 décembre 2019 à 11:27 et diffusé par :