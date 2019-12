BMO nomme Sri Dronamraju à titre de chef de la sécurité de l'information





MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW/ - BMO Groupe financier a annoncé aujourd'hui la nomination de Sri Dronamraju au poste de chef de la sécurité de l'information. La nomination entrera en vigueur le 6 janvier 2020.

M. Dronamraju supervisera la stratégie globale de la Banque en matière de cybersécurité. Il relèvera à la fois de Larry Zelvin, chef, Unité Crime financier, et de Ken Librot, chef de la technologie et des opérations, É.-U. Il aura des bureaux à Toronto et à Chicago, et chapeautera des équipes situées en Amérique du Nord, en Asie et en Europe.

« Sri possède une vaste expérience et a notamment contribué, à titre de chef, Gestion du risque lié aux technologies de l'information à BMO, à l'intégration de la cybersécurité au sein de notre Unité Crime financier, a déclaré M. Zelvin. Un leader chevronné, il excelle dans l'harmonisation des objectifs avec la stratégie et le développement des capacités numériques. »

« Le poste de chef de la sécurité de l'information est essentiel pour veiller à ce que BMO évolue sans cesse afin de demeurer en position de force. Nous continuons à investir dans l'amélioration de nos capacités afin de protéger les actifs numériques et les renseignements de nos clients, la Banque et nos partenaires », a conclu M. Zelvin.

M. Dronamraju a également occupé des postes clés en matière de cybersécurité, de gestion des risques et de technologie à MassMutual Financial Group, JP Morgan Chase, Citigroup et Cambridge Technology Partners. Il est titulaire d'une maîtrise en administration des affaires de l'Université Columbia et d'une maîtrise en science des systèmes de la Louisiana State University.

Il remplace Aman Raheja, qui quittera la Banque le 10 janvier 2020 pour relever d'autres défis.

