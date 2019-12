Grâce à un investissement de 3,8 M$ - Brind'O Aquaclub est maintenant ouvert au public !





Accédez à la vidéo et aux photos officielles en cliquant ici, ©Tremblant.

MONT-TREMBLANT, QC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le nouveau centre familial de jeux aquatiques Brind'O Aquaclub ouvre officiellement ses portes aujourd'hui à 13 h. C'est grâce à un investissement de 3,8 M$ de l'Association de villégiature Tremblant qu'une refonte de l'ensemble des installations intérieures a été effectuée afin de renouveler l'expérience des familles à Tremblant, beau temps, mauvais temps.

Au total, huit mois de travaux ont été nécessaires à la création de ce nouveau monde aquatique signé par la firme WAA Montréal Inc. Lumineux et coloré, il foisonne de mouvements avec d'immenses libellules et fourmis, créant un univers captivant où tout est plus grand que nature.

Jusqu'à 750 personnes par jour, petits et grands, y découvriront quatre glissades dont la plus grande atteint 20 pieds de hauteur, 35 jeux d'eau interactifs, des bains à remous intérieur et extérieur ainsi qu'une piscine extérieure qui sera accessible en été. La salle d'entraînement complètement redessinée offre plus d'espace et de luminosité ainsi que de nouveaux équipements sophistiqués.

« En plus d'assurer la pérennité de notre volet aquatique, Brind'O Aquaclub enrichit l'offre de notre destination quatre saisons, à l'abri des intempéries. Cette nouvelle expérience témoigne de notre volonté de nous adapter continuellement aux attentes des familles provenant des quatre coins du globe », souligne Patrice Malo, président du conseil d'administration de l'Association de villégiature Tremblant.

Accès disponibles en ligne

Brind'O Aquaclub est ouvert du lundi au vendredi de 11 h à 18 h, le samedi de 10 h à 19 h et le dimanche de 10 h à 18 h. L'accès d'une durée de trois heures est proposé au coût de 20 $ pour les 13 ans et plus, 15 $ pour les 6 à 12 ans et 10 $ pour les 3 à 5 ans (redevance et taxes en sus), les 2 ans et moins étant admis gratuitement. Il est d'ailleurs possible d'en faire l'achat en ligne en consultant la page Brind'O Aquaclub de tremblant.ca afin de bénéficier d'un accès prioritaire en fonction de la période de l'année et de l'achalandage.

Un tarif pour l'accès combiné aux jeux aquatiques et à la salle d'entraînement est proposé au coût de 25 $ (redevance et taxes en sus). Des rabais sont également consentis aux groupes, aux Montagnards, aux résidents de Mont-Tremblant ainsi qu'aux employés du Centre de villégiature. Consultez tremblant.ca pour de plus amples renseignements.

Plus de 16 M$ investis au Centre de villégiature cet hiver

Cette nouveauté s'inscrit dans le cadre d'un investissement totalisant plus de 16 M$ dans le village piétonnier et en montagne. Il inclut notamment l'amélioration de l'enneigement au versant Soleil, l'achat de deux dameuses, l'introduction de la cantine mobile Le Nomade qui se déplace en montagne ainsi que les rénovations majeures apportées à certains complexes hôteliers et commerces du village piétonnier.

Tremblant : emmène-moi au sommet

Tremblant est un véritable chef de file des destinations de villégiature quatre saisons grâce à l'expérience qu'elle propose en montagne et dans son village piétonnier. Sa vue sur les Laurentides, la diversité de son offre et la renommée de ses événements d'envergure - dont IRONMAN Mont-Tremblant, le 24 h Tremblant et le Festival international du blues de Tremblant - lui ont valu d'être sélectionnée « parmi les 25 meilleurs villages de ski au monde » par National Geographic en 2014, en plus d'avoir été voté « village de ski #1 dans l'est de l'Amérique du Nord » à 20 reprises par les lecteurs de SKI Magazine. Tremblant fait partie des 14 destinations quatre saisons emblématiques détenues par Alterra Mountain Company, incluant le plus grand centre d'héliski au monde et offrant la Passe Ikon, le nouveau standard en matière d'abonnement de ski saisonnier. En famille, en couple, entre amis ou en groupe, la destination accueille les villégiateurs grâce à des vols directs à partir de Toronto avec Air Canada et Porter Airlines, 1 900 unités d'hébergement réparties dans 13 hôtels, plus de 75 restaurants et boutiques ainsi qu'un casino en pleine nature.

