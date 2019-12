« Alexa, demande à la Sun Life quelle est ma couverture pour un physiothérapeute »





Dernière avancée du parcours numérique de la Sun Life : les Clients peuvent maintenant activer la Skill Sun Life pour Alexa d'Amazon et obtenir des précisions sur leur couverture

TORONTO, le 19 déc. 2019 /CNW/ - La Sun Life aide les Clients à obtenir facilement des précisions sur leur couverture d'assurance pour des services de massothérapie, de chiropractie, de physiothérapie et de psychologie sur tous les appareils dotés d'Alexa. Dans sa volonté d'innover et de concrétiser son engagement envers les Clients, la Sun Life annonce de nouvelles fonctionnalités technologiques liées aux commandes vocales grâce à une nouvelle Skill offerte sur Alexa d'Amazon.

« Nos Clients veulent accéder aux renseignements de leur couverture santé de la façon la plus pratique pour eux, explique Alice Thomas, première directrice des technologies numériques à la Sun Life. Notre parcours numérique est simple : écouter nos Clients, comprendre leurs besoins en constante évolution et adopter de nouvelles technologies pour améliorer leur expérience. »

Grâce à la technologie vocale d'Alexa, les Clients de la Sun Life peuvent maintenant se renseigner sur leur couverture (solde, montant de franchise, montant de couverture et pourcentage de remboursement pour chaque type de fournisseur). Ils peuvent aussi vérifier la situation d'une demande de règlement de frais médicaux ou dentaires soumise récemment.

« Par ces outils interactifs, nous donnons à nos Clients le pouvoir d'atteindre un mode de vie sain, déclare Dave Jones, vice-président principal des Garanties collectives à la Sun Life. En faisant profiter nos Clients de la puissance de notre réseau de fournisseurs, nous leur permettons de prendre des décisions éclairées par rapport à leurs besoins en matière de santé et de mieux-être. »

La Sun Life a fait figure de pionnière en intégrant les technologies numériques et mobiles à ses activités. Par exemple, la création d'Ella, notre coach numérique, a constitué une première dans l'industrie et notre appli mobile se classe parmi les meilleures. Cela illustre bien la transformation de la compagnie : numériser les opérations courantes, créer des modèles novateurs qui plaisent aux Clients, démystifier le monde complexe de l'assurance et soutenir le travail important des conseillers.

« Les assistants numériques aident les consommateurs à trouver facilement l'information dont ils ont besoin, au moment où ils en ont besoin, souligne Evan Young, gestionnaire principal des Skills d'Alexa. Cette nouvelle Skill de la Sun Life constitue une autre valeur ajoutée pour les Clients et elle illustre bien l'engagement de la Sun Life envers la transformation numérique. »

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 30 septembre 2019, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 063 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site www.sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (« TSX »), à la Bourse de New York (« NYSE ») et à la Bourse des Philippines (« PSE ») sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

