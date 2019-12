Charles Milliard est nommé président-directeur général de la FCCQ





MONTRÉAL, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) est heureuse d'annoncer la nomination de Charles Milliard à titre de président-directeur général et ce, à compter du 13 janvier 2020.

Charles Milliard est un gestionnaire chevronné possédant une longue expérience en affaires publiques, plus particulièrement dans le secteur pharmaceutique, de la santé et des sciences de la vie. Depuis son entrée en 2002 au Groupe Uniprix jusqu'à son poste de vice-président, Santé, au sein du cabinet de relations publiques NATIONAL, monsieur Milliard a acquis une solide expérience en gestion d'enjeux stratégiques et financiers, en développement de stratégies politiques et gouvernementales, et a su développer d'importantes habiletés de leadership et de représentation publique des organisations.

« Le bagage que possède Charles Milliard est impressionnant », souligne Jean-François Harel, président du conseil d'administration de la FCCQ. « Nous sommes convaincus qu'il saura poursuivre le travail accompli au cours des dernières années tout en apportant un regard neuf sur les préoccupations des membres de la FCCQ. »

« Je me réjouis de me joindre à une organisation aussi dynamique que la FCCQ », poursuit Charles Milliard. « La force de son réseau de chambres de commerce et de membres corporatifs est un levier formidable sur lequel je compterai pour faire valoir les positions des entreprises de partout au Québec. L'équipe de la permanence, que j'ai rencontrée ce matin, continuera à contribuer à relever les défis des entreprises et à favoriser la croissance économique de toutes les régions. » Communicateur aguerri, le nouveau président-directeur général de la FCCQ compte établir des relations étroites avec l'ensemble du réseau et de ses partenaires au cours des prochains mois.

« Charles est reconnu pour être un leader rassembleur et il saura rallier ses nouveaux collègues et les membres du conseil d'administration, afin de porter la mission de la FCCQ. En ce sens, il aura le soutien de tous les membres du bureau de direction de la FCCQ », conclut Jean-François Harel.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 19 décembre 2019 à 10:30 et diffusé par :