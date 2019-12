L'Agence du revenu du Canada publie le rapport sur les consultations « Mieux servir les Canadiens »





OTTAWA, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - L'Agence du revenu du Canada est à l'écoute des Canadiens : elle change ses façons de faire et améliore ses services en se fondant sur leur rétroaction.

Aujourd'hui, dans le cadre de ses efforts visant à mettre les gens au centre de tout ce qu'elle fait, l'Agence a publié son rapport sur les consultations « Mieux servir les Canadiens ». Bien que l'Agence mène régulièrement des consultations, comme celle effectuée récemment auprès des petites et moyennes entreprises, les consultations « Mieux servir les Canadiens » ont été les premières à donner aux gens de partout au pays l'occasion de s'exprimer sur la façon dont l'Agence pourrait améliorer ses services.

Pendant les consultations, les Canadiens ont clairement dit qu'ils veulent que l'Agence rende ses programmes et ses services plus accessibles et qu'elle s'efforce de toujours fournir de l'information exacte. Ils veulent des services personnalisés, qui répondent à leurs besoins et qui sont faciles à comprendre, uniformes et modernes.

Les Canadiens veulent que des mesures concrètes soient prises. Interagir avec les contribuables pour comprendre leurs besoins et leurs attentes est une partie importante du cheminement de l'Agence en vue de devenir une organisation plus axée sur les gens. C'est pourquoi, à compter de la prochaine période de production des déclarations, elle commencera à annoncer des initiatives mettant les gens au centre de sa prestation de services. L'objectif de l'Agence est de faciliter les interactions avec le public afin d'offrir une meilleure expérience client.

L'objectif à long terme de cette approche est d'offrir aux clients une expérience harmonieuse, peu importe quand et comment ils communiquent avec l'Agence, ou avec qui ils font affaire. Cela permettra à l'Agence de répondre plus rapidement aux besoins des contribuables et de faire en sorte qu'il leur soit plus facile de bien faire les choses, tout en demeurant transparente, responsable de ses décisions, digne de confiance et juste en tout temps.

Citations

« Notre gouvernement s'est engagé à veiller à ce que l'Agence offre un meilleur service aux contribuables et à faire en sorte que ceux-ci se sentent traités comme des personnes importantes. Nous sommes conscients qu'on peut mieux faire, et les résultats de ces consultations permettront à l'Agence du revenu du Canada de mieux servir les Canadiens. Les Canadiens veulent des mesures et des résultats concrets, et nous nous sommes engagés à répondre à leurs attentes. »

- L'honorable Diane Lebouthillier, ministre du Revenu national

Faits en bref

Les consultations en ligne, ouvertes à tous les Canadiens, se sont tenues du 23 avril au 18 juin 2019 dans les deux langues officielles.

Plus de 3 300 soumissions ont été reçues par l'intermédiaire de la plateforme de mobilisation en ligne de l'Agence.

Pour recueillir des renseignements plus détaillés, sept séances de consultations en personne ont eu lieu à l'échelle du Canada de mai à juin 2019.

de mai à juin 2019. Plus de 140 Canadiens ont participé à ces conversations ciblées.

Il y avait, en moyenne, 20 participants par séance. Ceux-ci provenaient de divers milieux et ont été recrutés par un tiers neutre.

Liens connexes

