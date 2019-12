Après avoir été récompensé par le People's Choice Award 2019 à #Phocuswright Conférence, MagicStay, gagne le Laurier du Voyage d'Affaires 2019, catégorie Sureté du voyageur





Deux distinctions qui confortent le positionnement de MagicStay et assoient son statut d'acteur incontournable du Voyage d'Affaires et de la Mobilité, acquis en un peu plus de 5 ans.

Ce mardi 16 décembre, MagicStay a remporté le Laurier du Voyage d'Affaires 2019 dans la catégorie Sûreté du voyageur. Cette consécration intervient moins d'un mois après le People's Choice Award reçu à Miami, lors de la Phocuswright Conférence.

Responsables de la sécurité de leurs collaborateurs, tant sur leur lieu de travail que lors de leurs déplacements professionnels, les entreprises accordent une très haute importance aux moyens mis en place en ce domaine par leurs prestataires.

Après avoir développé des solutions pour assurer la sécurité des voyageurs lors de déplacements courts, le voyage d'affaires, MagicStay.com propose désormais de nouvelles solutions pour assurer une protection équivalente aux collaborateurs en missions longues ou expatriation.

Ainsi, ces collaborateurs qui souvent ne disposaient pas des mêmes outils de traçabilité et sortaient des radars de l'entreprise bénéficient désormais de la même garantie.

Dorénavant, les réservations d'appartements pour des séjours de plusieurs mois (expatriation ou missions longues) seront communiquées aux acteurs de la sécurité retenus par l'entreprise faisant appel aux services de MagicStay, comme c'est déjà le cas pour le voyageur d'affaires.

Un développement couronné de succès

MagicStay propose, aujourd'hui plus de 600.000 logements à travers le monde (appartements ou villas gérés par des professionnels, ou apparthotels pour de la courte ou longue durée).

Depuis sa création en 2013, MagicStay cumule les récompenses :

- 2014 Médaille d'Argent des meilleurs espoirs e-commerce au Favor'i,

- 2015 : Prix de la meilleure entreprise BtoB aux Lauriers du Voyage d'affaires

- 2016 Univ'AirPlus 2016

- 2017 : Trophée Innovation Offre Affaires

L'entreprise conclut la fin 2019 avec deux nouveaux prix qui ne manqueront pas d'intéresser les grands groupes en quête de solutions alternatives à l'hôtellerie professionnelle, sécurisées.

