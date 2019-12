CIC Capital Canada, CIC Capital Ventures et CM-CIC Investissement deviennent Crédit Mutuel Equity





MONTRÉAL, 19 déc. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Crédit Mutuel Equity, filiale dédiée au capital-investissement de l'un des plus grands groupes bancaires français, Crédit Mutuel Alliance Fédérale, est fière d'annoncer sa nouvelle image de marque qui renforce la visibilité de son réseau de capital-investissement sur le plan mondial. Les activités nord-américaines de capital de croissance (anciennement CIC Capital Canada) et les activités nord-américaines de capital de risque (anciennement CIC Capital Ventures) sont regroupées sous le pôle nord-américain de Crédit Mutuel Equity (anciennement CM-CIC Investissement).



«?Alors que nous accélérons grandement notre développement au Canada et que nous avons un nombre important de transactions en vue, nous sommes fiers de l'évolution de notre image de marque qui reflète notre ambitieux plan de croissance pour l'Amérique du Nord?», a affirmé David Dickel, directeur général, capital de croissance, Crédit Mutuel Equity.

«?À titre de pionniers au Canada au chapitre des investissements français, nous sommes fiers de l'expertise développée en sol nord-américain et de notre capacité à accompagner des entreprises prometteuses dans la poursuite de leur croissance. L'uniformisation de notre architecture de marque met en lumière les atouts de notre offre globale et la force qui nous distingue?», a ajouté Ludovic André, directeur général, capital de risque, Crédit Mutuel.

Présent au Canada depuis 2010, Crédit Mutuel Equity accompagne plus de 26 entreprises en Amérique du Nord à divers stades de leur développement et la valeur de ses investissements se chiffre à plus de 145 millions de dollars. Les racines européennes du groupe permettent de créer des liens et des opportunités de croissance des deux côtés de l'Atlantique.

À propos de Crédit Mutuel Equity

Crédit Mutuel Equity regroupe l'ensemble des activités de Capital Investissement de Crédit Mutuel Alliance Fédérale : Capital Développement, Capital Transmission et Capital Innovation.

Crédit Mutuel Equity accompagne en capital les dirigeants, à tous les stades de développement de leur entreprise - de l'amorçage à la transmission - en leur donnant les moyens et le temps nécessaires pour mettre en oeuvre leurs projets de transformation. Crédit Mutuel Equity réunit ainsi plus de 350 dirigeants partageant leurs convictions et leurs interrogations au sein d'un véritable réseau d'entrepreneurs qui offre à chacun, quelle que soit la nature de son projet, l'assurance de bénéficier de l'expérience des autres. En investissant ses propres capitaux (3,0 milliards d'euros), Crédit Mutuel Equity finance les projets des entreprises selon des horizons de temps adaptés à leur stratégie de développement, et ce aussi bien en France qu'au Canada, aux É.-U., en Allemagne et en Suisse.

