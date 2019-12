Intact Corporation financière aide les nouveaux Canadiens à relancer leur carrière





Le premier investissement d'Intact dans une entreprise à vocation sociale ciblera la pauvreté infantile d'une manière non conventionnelle

TORONTO, le 18 déc. 2019 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a investi 200 000 $ dans le programme d'obligation communautaire du Moulin Microcrédits pour aider les immigrants qualifiés à obtenir les titres de compétences canadiens dont ils ont besoin pour travailler dans leur domaine.

C'est le premier investissement d'Intact dans une entreprise à vocation sociale en lien avec la priorité que l'organisation accorde à la lutte contre la pauvreté infantile. Pour trouver des solutions nouvelles et créatives, Intact investit dans des entreprises à vocation sociale qui ciblent les causes profondes de la pauvreté infantile.

« Nos investissements dans des entreprises à vocation sociale vont nous permettre de renforcer notre engagement à lutter contre les causes profondes de la pauvreté infantile tout en remettant en question le statu quo en matière de philanthropie », a déclaré Diane Flanagan, vice-présidente aux communications et aux affaires publiques, Intact Corporation financière. « De nombreux immigrants et réfugiés qualifiés sont sous-employés, ce qui accroît le risque qu'eux et leur famille tombent dans la pauvreté. Nous avons investi dans le Moulin Microcrédits, car l'organisation aide à empêcher que les enfants sombrent dans la pauvreté en aidant les parents à obtenir un emploi stable, à fournir un logement stable à leurs enfants et à les nourrir, et à assurer leur éducation. »

« Les immigrants et les réfugiés qualifiés qui trouvent du travail au Canada correspondant à leurs compétences, à leur expérience et à leur formation voient leurs revenus augmenter considérablement, ce qui est bénéfique pour leurs enfants, a expliqué Claudia Hepburn, chef de la direction du Moulin Microcrédits. Nous sommes reconnaissants envers Intact pour son investissement auprès des nouveaux arrivants qualifiés par l'entremise du Moulin Microcrédits. »

Les employés d'Intact participent également au programme de mentorat du Moulin Microcrédits. Ils parlent de leur expérience et de leur expertise aux nouveaux arrivants dans plusieurs domaines, comme le droit et la science des données. Dans le cadre du programme, Victor Cheng, avocat d'Intact, agit comme mentor d'un avocat de Zambie. Lire l'histoire de Victor ICI.

En savoir plus sur Le Moulin Microcrédits.

