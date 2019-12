6 trucs pour tirer le meilleur des programmes de récompenses





QUÉBEC, le 19 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Aeroplan, Air Miles, PC Optimum, Triangle, Rabais Dollars CAA... Les programmes de récompenses sont de plus en plus populaires et l'accumulation de cartes de fidélité fait en sorte que nos portefeuilles atteignent un volume inégalé. La question à un million de milles/points/dollars: a-t-on besoin d'autant de programmes, et surtout, comment faire pour obtenir plus de ces petits cadeaux et grandes récompenses? Voici 6 astuces.

1- Choisissez bien les programmes de fidélité que vous utilisez

On adhère en moyenne à huit programmes de récompenses par famille(1). C'est beaucoup! Pour accumuler plus rapidement, mieux vaut optimiser et faire le ménage dans sa pile de cartes. Sélectionnez les quelques programmes qui vous conviennent le plus et qui sont associés aux cafés, épiceries, stations-service, pharmacies que vous fréquentez le plus souvent. En versant vos points dans moins de récipients, ceux-ci se rempliront plus vite et... bonjour le voyage à Paris, la journée au spa ou la soirée au cinéma!

2- Soyez fidèles à vos marchands

Ça ne s'appelle pas «programme de fidélité» pour rien! Les commerçants vous offrent des petits cadeaux pour que vous soyez tentés de revenir les voir. Vous obtiendrez votre carte-cadeau ou votre plein d'essence plus rapidement si vous fréquentez toujours la même bannière plutôt que cinq commerces différents. Prenez le temps de consulter la liste des commerçants qui participent à votre programme de fidélité, et préférez-les aux autres afin d'accumuler plus de points, de milles ou de dollars.

«Les conditions d'accumulation, les récompenses, les commerçants membres peuvent toujours changer et rendre votre objectif trop difficile à atteindre. Alors mieux vaut éviter de trop accumuler et utiliser ses points fréquemment.»

- Jacinthe Gratton, vice-présidente développement et alliances stratégiques, CAA-Québec

3- Évitez d'emmagasiner vos points, milles ou dollars pendant trop longtemps

Ces dernières années, plusieurs grands programmes de récompenses ont vécu des soubresauts qui ont suscité beaucoup de mécontentement chez les consommateurs. Le gouvernement québécois a par la suite adopté une loi pour éviter que cela ne se reproduise. Ainsi, depuis le 1er août 2019, la Loi sur la protection du consommateur interdit de faire varier de façon trop importante la valeur des points, milles ou dollars ou le coût des récompenses. De même, les unités accumulées ne peuvent plus expirer.

Mais attention, la valeur des points n'est pas figée! Les façons d'amasser les points, les commerçants qui offrent des points ou des récompenses, les conditions d'accumulation et d'échange peuvent changer à tout moment et rendre votre objectif trop difficile à atteindre. La morale de cette histoire, c'est que le voyage pour quatre en Australie, qui vous prendra 160 ans à obtenir, n'est peut-être pas la cible idéale.

4- Utilisez vos points de fidélité fréquemment

Mieux vaut viser des récompenses plus modestes et plus fréquentes pour éviter d'être déçu à long terme. Si on prend l'exemple du programme de récompenses de CAA-Québec, les Dollars CAA accumulés par les membres peuvent servir notamment à diminuer le prix de leur adhésion annuelle. Des milliers de personnes en profitent et obtiennent suffisamment de Dollars CAA pour payer entièrement leur carte de membre CAA-Québec.

5- Choisissez les récompenses qui ont le plus de valeur

Lorsque vous magasinez une «gâterie», calculez la valeur réelle de celle-ci et divisez-la par le nombre de points demandés. Vous vous rendrez compte que certains cadeaux valent la peine, d'autres, non. Les voyages et les vols sont souvent préférables aux objets. L'opération est évidemment beaucoup plus simple lorsque le programme est en dollars plutôt qu'en points.

6- Accélérez l'accumulation de vos points

Plusieurs programmes de fidélité peuvent être combinés à des cartes de crédit qui donnent aussi des points. Certains consommateurs paient systématiquement avec leur carte de crédit pour accumuler plus rapidement. C'est un bon truc, à condition d'être assez discipliné pour payer son solde en entier chaque mois.

Il est aussi possible, dans bien des cas, de demander des cartes supplémentaires pour que plusieurs membres de la famille contribuent au même compte. Évidemment, à plusieurs, ça monte plus vite!

Les 1,3 million de membres CAA-Québec ont automatiquement accès au programme Rabais Dollars CAA avec leur carte de membre, ce qui leur donne droit à des Dollars CAA ou à des rabais instantanés dans plus de 3500 points de vente au Québec.

