/R E P R I S E -- Invitation aux médias - Conférence de presse - Contribution financière accordée à l'entreprise Les Chantiers Chibougamau Ltée/





QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs et ministre responsable de la région de l'Abitibi-Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec, M. Pierre Dufour, et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Andrée Laforest, invitent les représentants des médias à une conférence de presse au cours de laquelle ils annonceront l'attribution d'une contribution financière à l'entreprise Les Chantiers Chibougamau Ltée.

Date : Le 19 décembre 2019



Heure : 13 h 30



Lieu : École primaire régionale Riverside

1750, rue Joule

Jonquière (Québec) G7S 3B1

Source :

Carl Charest

Directeur des communications et attaché de presse

Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

et ministre responsable de la région de l'Abitibi-

Témiscamingue et de la région du Nord-du-Québec

Tél. : 418 454-4817

carl.charest@mffp.gouv.qc.ca

SOURCE Cabinet du ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs

Communiqué envoyé le 19 décembre 2019 à 07:00 et diffusé par :