Madison's Lumber Reporter - Lancement des logements aux États-Unis par rapport aux prix du bois d'oeuvre: 3T 2019

le 19 déc. 2019

Les mises en chantier aux États-Unis ont augmenté de + 3,2% en novembre pour atteindre un taux annuel désaisonnalisé de 1,365 million et le rythme d'octobre a été révisé à la hausse, selon le ministère du Logement et du Développement urbain et le ministère du Commerce le 17 décembre.

17 décembre 2019 «Le prix du produit de référence pour le bois d'oeuvre Épinette-Pin-Sapin de l'Ouest KD 2x4 # 2 & Btr la semaine dernière est resté inchangé par rapport à la semaine précédente, toujours à US $ 394 mfbm (scierie nette FOB; prix au comptant, ou« impression »). Ce prix est - 2 $ de moins qu'il y a un mois. Par rapport à il y a un an, ce prix est en hausse de + 60 $, soit + 18%. Par rapport à la tendance historique, le prix WSPF 2x4 # 2 & Btr de la semaine dernière a continué d'augmenter, en hausse de + 25 $, ou + 7%, par rapport au prix moyen glissant sur un an de 369 $ US mfbm, et est en baisse de - 43 $, ou -10% , par rapport au prix moyen mobile sur 2 ans de 438 millions de dollars US. Le prix de la semaine dernière est en hausse de + 20 $, soit + 5% par rapport au prix moyen glissant sur 5 ans de 374 $ US mfbm.»

-- Madison's Lumber Reporter www.madisonsreport.com

À l'heure actuelle, les scieries canadiennes et américaines signalent qu'elles retiennent de nouvelles ventes jusqu'en janvier, juste pour maintenir les niveaux de prix actuels. Si le client essaie de contre-offrir à un prix inférieur, il est proposé pour une livraison en janvier. Dans l'Ouest, les ventes de bois d'oeuvre et de poteaux WSPF aux États-Unis ont fait un autre petit pas en arrière la semaine dernière, car la majorité des acheteurs ont couvert leurs besoins immédiats et n'ont acheté que des volumes minimes.

De leur côté, de même, les recharges, les grossistes et les fournisseurs secondaires n'ont pas non plus constitué d'inventaire de bois d'oeuvre. Les joueurs restent prudents, surtout compte tenu du nombre considérable de fermetures de scieries au cours de cette année. Le sentiment des clients que les prix pourraient baisser persiste obstinément.

Les prix des logements aux États-Unis ont augmenté au 3T 2019, en hausse de +1,1% selon l'indice des prix des logements (HPI) de la Federal Housing Finance Agency (FHFA), publié le 26 novembre. Les prix des logements aux États-Unis ont augmenté de +4,9% du 3T 2018 au 3T 2019 L'indice mensuel désaisonnalisé du FHFA pour septembre a augmenté de +0,6% par rapport à août.

L'appréciation des prix des logements aux États-Unis a légèrement augmenté en septembre, la croissance de l'indice composite à 20 villes s'établissant à 2,1% il y a un an, contre 2% en août, selon les derniers indices Case Shiller de Moody's Analytics.

RESTEZ À L'AVANCE des données sur les prix des logements aux États-Unis en ayant accès aux prix du bois d'oeuvre. Publié tous les vendredis de cette semaine, depuis 1952, Madison's Lumber Prices est utilisé par l'industrie des produits forestiers comme guide des prix du bois d'oeuvre résineux nord-américain. Ce sont, bien sûr, les intrants dans les matériaux de construction de maisons aux États-Unis et au Canada.

Fondé en 1952, Madison's Lumber Prices est votre première source de nouvelles, de prix, de renseignements sur l'industrie et de contacts avec le secteur du bois d'oeuvre en Amérique du Nord. L'hebdomadaire Madison's Lumber Reporter publie 50 semaines par an les informations actuelles sur les prix des grossistes de bois d'oeuvre et de panneaux de dimensions de charpentes de construction au Canada et aux États-Unis ainsi que l'historique des prix. Madison's propose une variété de produits pour répondre à vos besoins d'information concernant l'industrie nord-américaine des produits forestiers, notamment: Prix du bois d'oeuvre de Madison: https://madisonsreport.com/products/madisons-reporter/

