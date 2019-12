Neuf points saillants majeurs émergent de la Tribune annuelle 2019 sur les communications de PR Newswire





Tendances des communications en Asie-Pacifique, défis et évolution du rôle des relations publiques

SHENZHEN, Chine, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La Tribune annuelle 2019 sur les communications de PR Newswire s'est tenue le 18 décembre à Shenzhen en Chine. En tant que premier prestataire mondial de services de distribution de nouvelles et de suivi médiatique, PR Newswire a dressé une liste de faits marquants pour cet événement de manière à ce que les professionnels des relations publiques et des communications puissent rester à jour pour ce qui tient aux tendances les plus récentes dans les communications et comprendre comment les professionnels en Asie-Pacifique progressent en réponse à ces défis dans la communication.

Ci-après se trouvent les neuf principaux points forts relevés par notre brillante palette d'orateurs et de panélistes où l'on retrouve The Wall Street Journal, Holmes Report, Bloomberg, Microsoft, ZTE Corporation, Trip.com Group, Tencent et Ogilvy :

Point marquant numéro 1 : « l'exposition médiatique gagnée gagnera en bien-fondé »

Dans son allocution d'ouverture, Yujie Chen, président de PR Newswire pour l'Asie-Pacifique a observé qu'avec l'augmentation du flot de nouvelles fausses ou non valides, les médias payants ont commencé à atteindre un goulot d'étranglement en 2019. Par conséquent, l'exposition médiatique gagnée est sur la voie d'un renouveau en tant que meilleur canal de communication bien qu'elle ait été longtemps ignorée. En 2019, l'exposition médiatique gagnée ne représentait qu'à peine 0,5 % du total dépensé en RP, par rapport aux 95 % de l'exposition médiatique achetée et aux 4,5 % de l'exposition médiatique détenue.

Point marquant numéro 2 : « les fausses nouvelles sont devenues des armes. »

Arun Sudhaman, PDG et rédacteur en chef de Holmes Report, a parlé d'un environnement médiatique encombré et de l'urgente nécessité pour les pros des RP de se montrer davantage proactifs en tant que force du bien produisant une véritable créativité pour les médias et les audiences. Il a ajouté qu'il relève du secteur des relations publiques de repousser la tentation d'utiliser les plateformes sociales pour diffuser de faux récits et de la combattre en fournissant du contenu de valeur unique et authentique.

Point marquant numéro 3 : « le secret pour construire une marque d'excellence est la prise de conscience. »

En présentant le rapport d'APAC Comms, Lynn Liu, responsable du développement de l'audience chez PR Newswire, a mentionné que 59 % des entreprises donnent la priorité à la consolidation de leur stratégie de marque plutôt qu'aux indicateurs de conversion de ventes. Il estime que la conversion n'est pas un cours d'eau sans source. La source, c'est votre marque. Établir une excellente marque, c'est apporter une plus forte valeur de produit, non seulement pour ce qui est du produit, mais aussi pour l'image de la marque. Augmenter la prise de conscience individuelle et inciter les audiences à changer leur comportement est un long processus. Son influence sur les ventes et la croissance à long terme ne peut toutefois pas être ignorée.

Point marquant numéro 4 : « ne jamais oublier que l'internet est un lieu visuel. »

Alyssa McDonald, directrice de la rédaction d'Asia Digital chez Bloomberg, a souligné dans sa présentation que l'internet est un lieu visuel et que cela rassemble des images, des vidéos et des interviews enregistrées. Même l'audio devient plus important que jamais. Elle suggère de réfléchir sur la façon dont votre entreprise se situe dans un discours plus vaste. Par exemple, comment votre argument de vente s'inscrit-il dans le changement climatique ou la technologie ? Sans oublier de personnaliser vos arguments.

L'un des thèmes médiatiques critiques ayant émergé au cours de cet événement était un sujet présent à l'esprit de pratiquement tout le monde : « Qui sera la prochaine Chine ? » C'est une question que posent les médias, car les pays de l'Asie-Pacifique continuent à évoluer à un rythme rapide. D'autres sujets dans l'esprit des médias concernent le commerce entre les États-Unis et la Chine, la prospérité de la Chine et ses aspirations à l'échelle mondiale, le changement climatique, l'économie mondiale, la récession aux États-Unis, les technologies émergentes, les élections américaines et les Jeux olympiques.

Point marquant numéro 5 : « la vidéo, le narratif et le récit ont de l'importance. »

Rong Shang, directeur général adjoint des communications et des affaires publiques chez Microsoft, a révélé qu'à l'ère numérique, le contenu que l'on consomme à présent est 82 % vidéo. Mais c'est aussi l'ère de la 4G, et avec la 5G arrivant bientôt, ceci pourrait changer. Pourtant, si nous ne savons pas quel contenu sera le plus recherché dans les années 2020, nous savons que, quelle que soit la forme qu'il prendra, le narratif et le récit resteront incontournables.

Point marquant numéro 6 : « l'influence véhiculée par les pairs est essentielle pour gagner la confiance. »

L'influence par le biais des pairs est fondamentale pour remporter la confiance sur les marchés internationaux, a dit Dai Shu, vice-président et directeur général de la stratégie de marque chez ZTE Corporation. Sur de nombreux marchés internationaux, les médias locaux sont perçus comme des homologues. Le rôle par conséquent de l'exposition médiatique gagnée est primordial pour les entreprises qui veulent se lancer à l'international.

Point marquant numéro 7 : « parvenir à une visibilité internationale reste un défi. »

Leah Wang, responsable des affaires internationales, a partagé l'expérience de Trip.com dans son lancement à une échelle mondiale et la façon dont elle a obtenu une image internationale. Grâce à un engagement auprès de partenaires locaux, Trip.com a fait grandir sa visibilité en interne grâce à un contenu personnalisé et localisé pour une prise de conscience de sa marque sur les médias numériques, traditionnels et industriels. Ces canaux ont permis à Trip.com d'étendre sa portée et de faire croître son audience.

Point marquant numéro 8 : « une relation ouverte avec les audiences est la clé pour devenir mondial. »

OnePlus est née en tant qu'entreprise mondiale avec des membres d'équipe internationaux dès le départ, a expliqué Lyndon Cao, directeur principal du marketing chez OnePlus. Les entreprises qui cherchent à s'internationaliser doivent faire les choses en grand et bien avant de se pencher sur les détails. Il a mentionné deux autres conseils : 1) agissez avec intégrité et honnêteté pour tenir la promesse de votre marque ; 2) créez une relation ouverte avec les usagers et créez ensemble des produits nouveaux et meilleurs.

Point marquant numéro 9 : « la consolidation des logiciels est une tendance croissante. »

« Le contenu reste le roi, mais pas la pile d'outils de l'industrie », a fait remarquer Ulrik Larsen, président de Cision Social, à propos du besoin croissant et de la tendance vers une consolidation des logiciels afin d'améliorer les communications sur la totalité du cycle de vie. Pour lui, à mesure que ces services se consolident davantage, les rôles des emplois le feront aussi.

À propos de PR Newswire

PR Newswire, société de Cision Ltd. (NYSE : CISN), est un prestataire de premier plan à l'échelle mondiale pour la distribution de nouvelles, de logiciels multimédias acquis et de services. De concert avec la suite de produits Cision de communications dans le nuage, les services de PR Newswire permettent aux spécialistes de la commercialisation, communicateurs d'entreprises et agents de relations avec les investisseurs d'identifier des influenceurs clés, de s'impliquer auprès d'audiences cibles, de façonner et distribuer du contenu stratégique et de mesurer des impacts présentant une signification. En agençant le plus grand réseau multivoie et multiculturel de distribution de contenu dans le monde et une suite complète d'outils et de plateformes de flux de travaux, PR Newswire donne de la puissance aux récits des organisations autour du globe. PR Newswire est au service de dizaines de milliers de clients depuis ses bureaux situés aux Amériques, en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique et dans les régions de l'Asie-Pacifique.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1056884/PR_Newswire_1.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1056887/PR_Newswire_2.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1056886/PR_Newswire_3.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1056883/PR_Newswire_4.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1056890/PR_Newswire_5.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1056885/PR_Newswire_6.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1056889/PR_Newswire_7.jpg

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1056888/PR_Newswire_8.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1056899/PR_Newswire_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 décembre 2019 à 06:29 et diffusé par :