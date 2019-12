/R E P R I S E -- Avis aux médias - Dévoilement de l'exposition mise à jour commémorant un vétéran et un ancien ministre, l'honorable Daniel J. MacDonald/





CHARLOTTETOWN, le 18 déc. 2019 /CNW/ - L'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, dévoilera officiellement l'exposition mise à jour consacrée à Daniel J. MacDonald.

Le ministre MacAulay ainsi que les autres participants à cette cérémonie seront disponibles pour une prise de photos et pour répondre aux questions des médias après le dévoilement.

Lieu : Édifice Daniel J. MacDonald

Atrium

161, rue Grafton

Charlottetown



Date : Jeudi 19 décembre 2019



Heure : 13 h (HNA)

En plus du 75e anniversaire de la campagne d'Italie, 2019 marque le 75e anniversaire du jour J, de la bataille de Normandie et de la bataille de l'Escaut ainsi que le 5e anniversaire de la fin de la mission du Canada en Afghanistan.



