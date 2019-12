La Canada Vie prend des mesures pour éliminer les cartes médicaments en plastique





La compagnie encourage les répondants de régime à appuyer l'initiative en adoptant le virage numérique

WINNIPEG, le 19 déc. 2019 /CNW/ - La Canada Vie a annoncé aujourd'hui la mise en place d'une première étape audacieuse en vue d'éliminer les cartes médicaments en plastique dans le but de réduire son empreinte carbone.

À compter du 1er janvier 2020, la Canada Vie commencera à encourager les répondants de régimes collectifs à cesser de fournir des cartes médicaments en plastique à leurs participants. Le principal prestataire de régimes collectifs de soins médicaux au Canada a déjà commencé à informer ses répondants de régimes et ses intervenants de ce changement. La compagnie a pour objectif d'offrir une expérience entièrement numérique aux participants d'ici 2021.

«?En 2018, nous avons produit environ 1,1 million de cartes?», explique Marie-Pierre Tremblay, directrice générale, Développement des marchés du Québec, Client collectif, Canada Vie. «?Si nous les empilions, nous atteindrions deux fois la hauteur de la Tour CN. Je suis convaincue que les répondants seront d'accord avec le fait que les cartes en plastique ne sont plus un accessoire nécessaire à leur régime.?»

Les cartes médicaments, qui étaient autrefois la marque distinctive des régimes d'avantages sociaux, ne sont plus essentielles. Grâce aux percées en matière de technologie numérique, les clients peuvent se procurer leur carte médicaments en ligne ou à partir de GroupNet mobile, l'application de la Canada Vie qui permet aux participants de présenter des demandes de règlement et de vérifier le solde de leurs garanties. L'application offre même une version de la carte adaptée aux appareils mobiles, pouvant être ajoutée à un portefeuille électronique.

Mme Tremblay souligne que ce n'est pas la carte en plastique qui permet aux clients de bénéficier du régime de garanties.

«?C'est le numéro d'identification qui est important?», rappelle-t-elle. «?La plupart des prestataires, comme les cabinets dentaires et les pharmacies, conservent les renseignements portant sur l'assurance des clients dans des dossiers numériques. La carte en plastique, dans la plupart des cas, est à usage unique, tout comme les pailles en plastique ou les bouteilles d'eau.?»

En 2020, la compagnie cherchera d'autres façons de réduire son empreinte écologique. Les livrets de police sont les prochains documents qui se retrouveront au recyclage.

«?Réduire, voire éliminer nos produits sur papier est un autre de nos objectifs pour 2020. À notre époque, les participants ont plus de facilité à trouver les renseignements dont ils ont besoin en format numérique, au moment et à l'endroit qui leur convient.?»

Pour de plus amples renseignements concernant l'objectif de la Canada Vie consistant à éliminer les cartes médicaments, visionnez cette vidéo.

À propos de la Great-West, de la London Life et de la Canada Vie

Ensemble la Great-West, la London Life et la Canada Vie sont des assureurs de premier plan qui s'investissent dans l'amélioration du bien-être financier, physique et mental des Canadiens. Unies sous la marque Canada Vie, nous aidons les Canadiens à réaliser leur potentiel chaque jour. Nos clients à l'échelle du Canada nous accordent leur confiance pour répondre à leurs besoins de sécurité financière et respecter nos promesses. Ensemble, nous répondons aux besoins de sécurité financière de plus de 13 millions de personnes d'un bout à l'autre du pays et sommes de principaux fournisseurs d'une vaste gamme de produits et de services d'assurance et de gestion du patrimoine aux particuliers, aux familles et aux propriétaires d'entreprise d'un bout à l'autre du pays.

