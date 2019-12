Tyto Care et Bradford s'associent au NHS autour d'une « grande première » qui vise à apporter des soins virtuels aux enfants dans la ville la plus jeune du Royaume-Uni





Bradford va mettre en oeuvre la solution de télésanté TytoHome pour fournir aux patients des examens physiques en direct, partout et à tout moment

BRADFORD, Angleterre, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust est sur le point de devenir le premier prestataire au Royaume-Uni à faire équipe avec Tyto Care, le premier dispositif modulaire tout-en-un et la première plate-forme de télésanté de l'industrie de la santé, destinés aux examens médicaux à distance et à la demande.

Le Trust va faire oeuvre de pionnier en réalisant des examens et des diagnostics à distance auprès d'une cohorte de jeunes patients souffrant de pathologies chroniques aiguës et qui vont en s'aggravant.

Ayant obtenu l'autorisation de la FDA en 2016, le dispositif TytoCare est utilisé par les principaux systèmes de santé, les entreprises de télésanté, les grands cabinets privés et les employeurs aux quatre coins des États-Unis et en Israël, et il suscite un vif intérêt mondial.

Comme il bénéficie désormais de l'approbation du marquage CE pour l'utilisation en Europe, obtenue en 2019, le Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust devrait être le premier à apporter la solution de télésanté au NHS, le système de la santé publique du Royaume-Uni.

Le projet sera piloté par l'équipe de soins ambulatoires (ACE pour Ambulatory Care Experience) du Trust, qui prodigue des soins aux enfants souffrants dans le confort de leur propre domicile et qui évite les admissions inutiles à l'hôpital.

« Ce partenariat entre Tyto Care et ACE réunit deux poids lourds du secteur de la santé », a déclaré Cindy Fedell, directrice du numérique et de l'information du Trust. « Cette approche 'numérique avant tout' des soins, qui consiste à mettre la santé entre les mains et au domicile des patients, est un élément fondateur du plan à long terme du NHS en matière de télésanté.

« Il marque également un avant et un après dans notre processus d'innovation numérique, qui monte déjà en puissance grâce à d'autres projets révolutionnaires actuellement en place à Bradford.

« Parmi ces projets, citons le lancement du premier centre de contrôle en Europe destiné à améliorer la circulation des patients dans nos hôpitaux, ou encore la nomination de notre premier responsable de l'intelligence artificielle à des fins cliniques. »

TytoCare est un dispositif d'examen portable et modulaire qui permet des examens physiques complets et de qualité clinique du coeur, des poumons, de la peau, des oreilles, de la gorge et de l'abdomen, et qui mesure la température corporelle et la fréquence cardiaque, afin de faire un diagnostic à distance des situations exigeant des soins actifs.

Au cours d'une consultation virtuelle, les données visuelles et audio cliniques sont saisies par le dispositif TytoCare et transférées en ligne ou hors ligne à un clinicien. La solution tout-en-un permet aux prestataires de soins d'offrir un examen complet et guidé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi qu'une consultation individuelle, facilement, en temps réel ou sous forme d'un examen planifié et différé, effectué par un clinicien à distance.

Le clinicien peut également se connecter, à l'aide de TytoCare, aux pharmacies locales où une ordonnance peut être commandée, ce qui signifie que l'enfant, la jeune fille ou le jeune homme peut être pris en charge entièrement à son domicile.

« Nous sommes fiers de collaborer avec les hôpitaux universitaires de Bradford pour mettre en oeuvre notre solution de télésanté et exercer une influence sur une communauté qui bénéficiera grandement des soins à distance », a déclaré Dedi Gilad, PDG et cofondateur de Tyto Care.

« Tyto a été créé dans l'optique d'offrir aux enfants et aux familles des soins médicaux pratiques et accessibles sans compromettre la qualité, le tout dans le confort du foyer. Nous avons hâte de peaufiner le travail formidable que Bradford et les équipes ACE accomplissent avec les soins à domicile qui existent déjà. »

Le service ACE implique une équipe d'infirmières et infirmiers, toutes et tous expérimentés en santé communautaire, qui traitent les enfants de moins de 16 ans au domicile de ceux-ci, sous la direction experte des pédiatres consultants du Trust. Leur travail a déjà reçu un prestigieux prix de la revue Health Service Journal l'an dernier, qui est venu récompenser l'amélioration des soins d'urgence absolue et relative.

La ville de Bradford est considérée comme le partenaire de recherche idéal pour le dispositif TytoCare. Elle est reconnue comme la ville la plus jeune du Royaume-Uni, dont près d'un quart des 528 000 habitants ont moins de 16 ans. Sa communauté, offrant une riche diversité culturelle, connaît également un taux de maladies et d'infections respiratoires supérieur à la moyenne, ce qui demande une surveillance et des interventions cliniques fréquentes.

Le projet pilote de trois mois avec Tyto Care sera évalué par l'équipe de Bradford au début 2020 afin d'estimer ses avantages pour la cohorte et son potentiel d'élargissement à d'autres groupes de patients.

À propos de Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust

Le Bradford Teaching Hospitals NHS Foundation Trust est chargé de fournir des services hospitaliers aux habitants de Bradford et des communautés du Yorkshire. Nous sommes au service d'un noyau de population de quelque 500 000 personnes et fournissons des services spécialisés à près de 1,1 million de personnes.

Nos 5 500 employés travaillent sur plusieurs sites, dont le Bradford Royal Infirmary, qui fournit la majorité des services aux patients hospitalisés, et le St Luke's Hospital, qui apporte principalement des services de consultation externe et de rééducation. Nous gérons également plusieurs hôpitaux communautaires locaux.

À propos de Tyto Care

Tyto Care transforme les soins primaires en mettant la santé entre les mains des consommateurs. L'entreprise relie harmonieusement les personnes aux cliniciens afin de fournir les meilleures solutions virtuelles d'examen et de diagnostic à domicile.

Les solutions de Tyto Care sont conçues pour permettre un examen médical complet à partir de n'importe quel endroit et elles comprennent un outil tout-en-un portatif qui sert à examiner le coeur, les poumons, la peau, les oreilles, la gorge, l'abdomen et la température corporelle ; une plate-forme de télésanté exhaustive permettant de partager les données des examens, d'effectuer des examens vidéo en direct et de planifier des visites ; un référentiel de données basé sur le cloud avec des analyses, ainsi qu'une technologie intégrée de supervision et des algorithmes d'apprentissage automatique afin de garantir la précision et la simplicité d'utilisation du dispositif à la maison. La plate-forme facilite également une intégration simple avec les systèmes de dossiers de santé électronique, les outils d'examen de tiers et d'autres plateformes de télésanté. Vous pourrez voir une vidéo de démonstration en cliquant sur ce lien.

Pour tout complément d'information, veuillez visiter www.tytocare.com.

