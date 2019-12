PUMA et X-BIONIC® developent une collection high-functionnelle de vêtements





BOSTON et WOLLERAU, Suisse, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La marque sportive de renommée mondiale PUMA et le groupe Suisse de vêtements techniques X-BIONIC® lancent ensemble une collection d'équipement thermorégulateur pour les adeptes de la course à pied.

X-BIONIC® breveté 3D Bionic Sphere® avec technology ThermoSyphon® apporte de la chaleur quand le corps se refroidit et rafraichit quand il se surchauffe. Il utilise la transpiration comme élément clé dans le processus de régulation thermique en laissant une fine couche d'humidité sans pour autant donner la sensation d'être mouillé. Il peut facilement évaporer l'excès de transpiration en l'éliminant du corps.

La collection PUMA / X-BIONIC® a été créé pour répondre à une demande grandissante de vêtements innovants qui pourraient donner aux athlètes un nouvel outil pour améliorer leurs performances. Elle propose des t-shirts manches courtes, des shorts de course, des chaussettes longues puis courtes ainsi que des vestes.

« PUMA est sans cesse à la recherche des dernières technologies et la collaboration avec des spécialistes est une façon d'y arriver » déclare Charles Johnson le directeur mondial de l'innovation chez PUMA. « Avec X-BIONIC® notre intention était de créer une collection de vêtements qui puisse apporter du confort à nos athlètes les plus performants ainsi qu'à nos consommateurs quelles que soient les conditions climatiques. Il s'agit d'une excellente collaboration qui combine la technologie X-BIONIC et le design PUMA ».

« En intégrant notre marque primée et une technologie brevetée dans cette collection capsule unique en son genre, PUMA et X-BIONIC® deviennent des icones d'excellence sportive. » a affirmé le professeur Dr. Bodo Lambertz, fondateur de X-BIONIC®.

La technologie brevetée X-BIONIC® est conçue pour garantir une température optimale en fonction des zones du corps et une compression musculaire partielle, elle utilise la transpiration comme élément clé dans le processus de régulation thermique. Le système 3D Bionic Shpere® avec la technologie ThermoSyphon® laisse une fine couche d'humidité sur la peau sans pour autant donner la sensation d'être mouillé.

Les Sweat Traps® vont ensuite transporter l'excès de transpiration en lui permettant de s'évaporer et en le répartissant via la dynamique thermale.

Atteignez une performance optimale avec PUMA, la collaboration PUMA/X-BIONIC sera disponible à partir du 1er janvier 2020 sur le site PUMA.com, dans les magasins PUMA à travers le monde et sur X-BIONIC.com

L'image est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com)

Banque de données: http://media.pr.keystone-sda.ch/Projects/Dezember+2019/X-Bionic+Puma

PUMA

PUMA est l'une des plus grandes marques de sport au monde, qui conçoit, développe, vend et commercialise des chaussures, des vêtements et des accessoires. Depuis plus de 70 ans, PUMA n'a cessé de faire progresser le sport et la culture en créant des produits rapides pour les athlètes les plus rapides du monde. PUMA propose des produits de performance et de style de vie inspirés du sport dans des catégories telles que le football, la course à pied et l'entraînement, le basket-ball, le golf et les sports mécaniques. Elle collabore avec des designers et des marques de renom pour intégrer les influences sportives dans la culture et la mode de la rue. Le Groupe PUMA est propriétaire des marques PUMA, Cobra Golf et stichd. La société distribue ses produits dans plus de 120 pays, emploie plus de 13 000 personnes dans le monde et a son siège à Herzogenaurach/Allemagne.

X-BIONIC®: "Turn Sweat Into Energy."

Avec plus de 800 brevets internationaux qui nous ont permis de remporter plus de 788 récompenses internationales et de remporter plus de 1158 médailles lors de championnats internationaux, dont les Jeux Olympiques, X-BIONIC® est le leader mondial de la mode sportive technique et a été nommée "Marque la plus innovante" onze années de suite. La bionique signifie apprendre de la nature. X-BIONIC® signifie dépasser la nature. En observant le monde naturel, X-BIONIC® transfère les connaissances de millions d'années d'évolution en solutions techniques pour des vêtements fonctionnels et performants. Les ingénieurs X-BIONIC®, athlètes et designers, travaillent ensemble en s'inspirant du monde naturel pour créer l'interface optimale entre le corps humain et le sport. "La sueur est trop précieuse pour la gaspiller." Avec X-BIONIC® vous "Transformez la sueur en énergie". Nos technologies brevetées vous permettent de vous entraîner plus longtemps, plus en sécurité et plus confortablement dans n'importe quelle condition. Notre technologie de thermorégulation scientifiquement prouvée optimise la température corporelle pour permettre aux athlètes de donner le meilleur d'eux-mêmes. La précision suisse de nos produits High-functional et la force d'innovation de notre Recherche & Développement sont basées et basées à Wollerau, en Suisse.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1056991/X_BIONIC_PUMA_Jacket.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1056990/X_BIONIC_PUMA.jpg

Media Contacts:

PUMA:

Alberto Turincio Smith, Global PR ? alberto.turincio@puma.com, +1 617 488 1018

X-BIONIC®:

Aitor Henao Soto, Head of Marketing & Communications ? aitor.henao@x-bionic.com

Communiqué envoyé le 19 décembre 2019 à 04:00 et diffusé par :