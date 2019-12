SafeRide Technologies et NXP Semiconductors placent la surveillance avancée de l'état de véhicules en périphérie de réseau grâce à l'intégration de la détection d'anomalies basée sur l'IA au sein de processeurs de réseau de véhicules NXP





SafeRide et NXP présenteront la nouvelle solution au CES de Las Vegas, du 7 au 11 janvier

TEL AVIV, Israël, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- SafeRidetm Technologies, la première entreprise à proposer une solution multicouche et globale de détection d'anomalies et de prévention des menaces, et NXP® Semiconductors ont annoncé aujourd'hui l'intégration de vSentrytm Edge AI, une solution intégrée de profilage comportemental et de détection d'anomalies destinée aux véhicules connectés et dotée des processeurs de réseau de véhicules NXP.

Basée sur la technologie d'IA vXRaytm de SafeRide et dotée des processeurs de réseau de véhicule NXP, vSentry Edge AI offre des capacités avancées de surveillance de l'état du véhicule en temps réel et fournit des informations précieuses aux fabricants d'équipement d'origine sur la cybersécurité, l'entretien prédictif et les performances du véhicule.

vSentry Edge AI fait appel à la technologie avancée d'apprentissage automatique et d'apprentissage en profondeur afin de déterminer le comportement normal du véhicule, sans dépendance à l'égard des propriétés et protocoles du système du véhicule, ni besoin de connaissances préalables sur ces derniers. Une fois le comportement normal établi, les modèles d'apprentissage automatique peuvent détecter, catégoriser et signaler avec précision tout comportement anormal et le signaler en temps réel. Intégré à la passerelle centrale du véhicule, vSentry Edge AI contrôle toutes les communications au sein du véhicule, y compris les signaux de commande et les données des capteurs.

Les solutions de processeurs de réseau de véhicules de NXP pour les passerelles orientées services allient un traitement en temps réel sûr et sécurisé pour l'automobile, l'informatique applicative et une large gamme d'anciennes interfaces réseau pour automobile et Gigabit Ethernet. Son processeur multicoeur 64 bits haute performance Arm® permet un traitement en périphérie avancé tel que la surveillance de l'intégrité des véhicules basée sur l'IA offerte par les solutions vSentry Edge AI de SafeRide, auparavant effectuée depuis le cloud.

« Les solutions de télématique et de surveillance de l'état du véhicule existantes reposent sur des données sur les véhicules partielles et filtrées en raison d'une puissance de calcul limitée. Par conséquent, les fabricants d'équipement d'origine n'atteignent pas de performances opérationnelles de flotte optimales et sont exposés à des attaques de cybersécurité zero-day. », a expliqué Gil Reiter, vice-président de la gestion des produits et du marketing chez SafeRide, « Alimentée par les processeurs du réseau de véhicules NXP, la solution SafeRide peut désormais analyser les données brutes du véhicule à la périphérie et identifier des anomalies inconnues qui ne pouvaient pas être détectées auparavant, permettant ainsi un entretien prédictif amélioré, une optimisation des performances et une détection d'intrusion zero-day. »

« Les solutions de traitement de réseau de véhicules haute performance de NXP alimentent de nouvelles passerelles orientées vers les services aux véhicules qui ouvrent une nouvelle ère de traitement en périphérie et de services de véhicules. », a déclaré Brian Carlson, directeur de la gestion de la gamme de produits pour le traitement des réseaux de véhicules chez NXP, « La technologie de détection d'anomalies basée sur l'IA de SafeRide est un exemple idéal des précieux nouveaux services qu'une passerelle alimentée par NXP peut apporter au marché. »

SafeRide et NXP présenteront la solution vSentry Edge AI basée sur une plate-forme de traitement de réseau de véhicules NXP sur le stand NXP (CP-18) au CES du 7 au 11 janvier à Las Vegas.

