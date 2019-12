Future Supply Chain et Nippon Express s'associent pour devenir le premier acteur logistique en Inde





- Signature d'un accord de collaboration commerciale pour créer des synergies ; Nippon Express a reçu toutes les approbations nécessaires pour acquérir une participation de 22 % du capital de FSC -

MUMBAI, Inde et TOKYO, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd., à travers sa filiale Nippon Express (South Asia & Oceania) Pte. Ltd. (ci-après « Nippon Express ») et Future Supply Chain Solutions Limited (ci-après « FSC ») ont signé le 11 décembre à Mumbai, un accord de collaboration commerciale pour étudier ensemble les possibilités de renforcer la base de clients actuels et futurs grâce à leur partenariat stratégique et leur collaboration commerciale et d'accroître les revenus des deux sociétés. Leur collaboration commerciale commune débutera en janvier 2020.

Photo 1 : Kishore Biyani (G), fondateur du futur groupe et PDG, Kenji Watanabe (D), Président et Directeur délégué de Nippon Express

Photo 2 : photo de groupe lors de la cérémonie

Ce partenariat permettra de tirer parti ensemble des compétences de Nippon Express dans divers secteurs du marché indien, en vue de devenir le premier acteur logistique du pays. FSC déploiera ses activités logistiques 3PL et express, avec de possibles nouveaux débouchés commerciaux grâce aux clients japonais et multinationaux actuels de Nippon Express. Les deux sociétés ont convenu de formaliser un comité de pilotage et Nippon Express déléguera ses représentants pour collaborer avec la direction de FSC.

Nippon Express et FSC souhaitent mener trois stratégies commerciales à travers cette collaboration.

1. Proposer l'offre de service intégrée et de grande qualité de FSC aux clients japonais et aux autres clients étrangers de Nippon Express, qui opèrent actuellement en Inde ou qui prévoient de se lancer sur le marché indien prochainement.

2. Proposer les services logistiques globaux de Nippon Express aux clients indiens par l'intermédiaire de FSC.

3. Accroître l'efficacité opérationnelle de FSC en adoptant des technologies de pointe/globales et en améliorant les processus et l'activité kaizen.

Concernant le partenariat stratégique, Satoshi Horikiri, le Directeur général principal et Directeur général de l'International Business Headquarters de Nippon Express, a déclaré : « Je suis très heureux d'annoncer que Future Supply Chain Solutions et Nippon Express ont signé un accord de collaboration commerciale. Ce partenariat constitue une part importante de notre vision à long terme qui est de devenir une entreprise de logistique fortement représentée sur le marché mondial grâce à une croissance dynamique. Pour être précis, nous entendons faire passer notre chiffre d'affaires à l'étranger de 4 à 12 milliards d'USD d'ici à 2028 et devenir une fière entreprise de logistique d'envergure mondiale. »

Concernant la transaction, Mayur Toshniwal, le Directeur général de FSC, a déclaré : « Je suis ravis d'annoncer que Nippon Express a intégré la famille FSC en tant que partenaire stratégique. Ensemble, nous proposerons le meilleur service de chaîne logistique de sa catégorie à nos clients en Inde, étant donné la complémentarité de nos compétences et de notre expertise du domaine. Nous sommes conquis par le potentiel d'expansion de l'entreprise et les synergies de revenus découlant de ce partenariat et nous sommes toujours attachés à créer de la valeur ajoutée notable et à long terme pour nos parties prenantes. »

Nippon Express et FSC ont reçu toutes les autorisations nécessaires pour l'acquisition par Nippon Express d'une participation de 22 % du capital de FSC ; une annonce faite le 20 septembre 2019. Cela comprend l'approbation de la Competition Commission of India, des actionnaires de FSC, de BSE Limited et de la National Stock Exchange of India Limited.

