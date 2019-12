Visual Trends 2020 par Depositphotos : Boostez votre entreprise avec des visuels tendances





NEW YORK, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Depositphotos, l'une des plus grandes places de marché de contenu visuel au monde, a publié ses prévisions des tendances visuelles. Le projet « Visual Trends 2020: Think Ahead » (Tendances visuelles 2020 : Anticipez) examine les tendances en matière de communication visuelle pour définir comment la photographie, la conception graphique et web reflèteront les mouvements artistiques, sociaux et technologiques dans le monde.

Le projet est un parcours révélateur à travers les styles, les mouvements, et les idées populaires dans la communication visuelle. Au coeur de l'étude est un message sur la façon dont les entreprises peuvent exploiter les toutes dernières tendances pour maintenir leur avance avec une meilleure esthétique et sur la façon dont les images peuvent étendre votre portée. L'une des tendances, Shift to Vertical, concerne un contenu prêt pour les médias sociaux qui promet d'augmenter de 90 % la visibilité de votre marque en ligne.

Les entreprises européennes devraient être conscientes des différents styles et mouvements qui peuvent les aider à optimiser leur marque à la fois en ligne et hors ligne. Essayer quelque chose de nouveau avec un contenu visuel et expérimenter davantage en 2020 est ce qui, au final, différenciera les marques de celles des concurrents. Les autres tendances populaires incluent des animations et des designs fluides abstraits, de nouvelles interprétations de Bauhaus, et le retour rapide du Brutalisme.

« Nous voulons fournir un outil de référence puissant à ceux qui travaillent dans le secteur créatif et motiver ceux qui veulent essayer quelque chose de nouveau. Les implications du projet Visual Trends 2020 s'étendent bien au-delà de l'industrie dans laquelle nous travaillons. C'est une source d'inspiration non seulement pour les créatifs mais aussi pour tous ceux qui travaillent dans un domaine qui valorise la puissance des visuels et les utilisent quotidiennement en tant qu'outil de communication. » - Vadim Nekhai, PDG de Depositphotos.

Le rapport de Depositphotos a été préparé en collaboration avec douze grandes agences internationales parmi lesquelles B-Reel, MediaMonks, PIXIT, BBDO Warsaw, Perq Studio, MADCATS, Aimbulance, et Super an der Spree.

À propos de Depositphotos

Depositphotos est l'une des plus importantes places de marché au monde avec une bibliothèque de 140 millions de photos, vidéos, et vecteurs. Depositphotos entretient une communauté de 90 000 créatifs qui soumettent leurs oeuvres pour aider des clients dans 192 pays du monde à visualiser leurs idées. Le siège de la société est basé à New York, et elle possède des bureaux à Londres, Milan, Berlin, Kyiv, Moscou et Varsovie.

