Le Costa Rica annonce un record de 16 718 nouveaux emplois grâce aux IDE en 2019





SAN JOSE, Costa Rica, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- La Costa Rican Investment Promotion Agency (agence costaricienne de promotion des investissements, CINDE) a annoncé ses résultats pour 2019. Son travail est tangible et contribue directement à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) du pays fixés par les Nations Unies. Le CINDE contribue en particulier à 4 ODD, travail décent et croissance économique, égalité entre les sexes, industrie, innovation et infrastructure, et éducation de qualité, et, à ce titre, rend compte de son impact IDE sur chacun d'entre eux.

ODD : TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE

Les entreprises multinationales soutenues par le CINDE ont créé un brut de 16 718 nouveaux emplois et 10 141 emplois nets en 2019, un chiffre record pour l'institution, même si les flux mondiaux d'investissements directs étrangers (IDE) en 2018 ont continué à diminuer et devraient maintenir cette tendance à la baisse cette année.

La clientèle du CINDE de plus de 300 entreprises multinationales représente dorénavant un total de 118 245 emplois directs et 58 980 emplois indirects à la fin de 2019. Cette performance dynamique est le résultat d'une croissance annuelle nette de l'emploi de 9,9 % depuis 2015.

Cette année encore, 547 nouveaux emplois ont été créés à l'extérieur de la grande région métropolitaine (GMA), qui a connu un taux de croissance annuel moyen de 10,1 % au cours des quatre dernières années.

« Dans un contexte international où les flux d'IDE continuent de baisser et où il y a de plus en plus de pays concurrents, il est vraiment remarquable de partager ces résultats positifs et ils nous encouragent à continuer à contribuer au développement de notre pays », a déclaré Jorge Sequeira, directeur général du CINDE.

Il a ajouté : « Nous nous engageons à exceller dans notre position de première agence mondiale de promotion des investissements, avec une vision centrée sur le client qui permet un atterrissage en douceur dans le pays et où le CINDE devient un véritable allié pour le développement stratégique des affaires de leur entreprise. »

Le CINDE célèbre également la croissance de l'emploi que les multinationales ont connu dans les régions hors de la GMA, ce qui reflète l'aide de l'agence à plus de 20 municipalités. Ces résultats positifs sont possibles grâce à un engagement actif avec la communauté, les gouvernements locaux et les écoles de chaque région. Le CINDE continue de travailler de concert avec plusieurs régions pour améliorer les compétences des talents et promouvoir plus d'occasions d'investissement.

Une croissance constante de l'emploi dans les entreprises multinationales démontre leur forte présence et leur confiance dans le Costa Rica en tant qu'opération stratégique : 60 % d'entre elles ont augmenté le nombre d'emplois en 2019 et 6 % ont maintenu leur niveau d'employabilité.

Amazon Costa Rica est particulièrement mise en valeur en raison de sa croissance et de son approche novatrice. Amazon emploie plus de 9500 personnes dans le pays. Son centre de services virtuels comprend 1050 postes qui sont tous sous un cadre de travail à domicile complet. Ce régime permet à 53 % des emplois d'être occupés par des personnes vivant dans des régions autres que la GMA. De plus, 50 % des postes sont occupés par des femmes.

ODD : ÉGALITÉ ENTRE LES SEXES

Les entreprises multinationales attirées et soutenues par le CINDE encouragent activement la participation des femmes à la vie active. En 2019, 50 % des nouveaux emplois nets créés par ces entreprises étaient occupés par des femmes, contre 39 % en moyenne dans le pays.

ODD : INDUSTRIE ET INNOVATION

En attirant et en renforçant les IDE, le Costa Rica améliore la diversification de son économie tout en tirant parti des possibilités offertes par la quatrième révolution industrielle pour que le pays puisse devenir une partie prenante de l'économie du savoir.

Le CINDE rapporte 44 nouveaux projets d'investissement en 2019 :

19 nouvelles sociétés

25 projets de diversification, ce qui signifie de nouveaux processus et de nouvelles divisions

Par ailleurs, le CINDE confirme la consolidation des opérations par le portefeuille de sociétés multinationales au Costa Rica, qui a donné lieu à 56 projets de réinvestissement : un nombre record pour les réinvestissements.

56 projets de réinvestissement : 31 réinvestissements par expansion et 25 projets par diversification

24 % de plus qu'en 2018

ODD : ÉDUCATION DE QUALITÉ

Le CINDE continue de soutenir des projets éducatifs clés qui ont eu un impact positif sur 3888 personnes tout au long de l'année. Ces initiatives s'inscrivent dans le cadre des programmes stratégiques de l'organisation visant à favoriser le développement des talents et à stimuler les compétences pour les emplois de l'avenir.

