Regardant en arrière, regardant vers l'avant : comment TENCEL(TM) reste fidèle à son engagement de dynamiser la durabilité dans l'écosystème du textile





LENZING, Autriche, 19 décembre 2019 /PRNewswire/ -- En revenant sur l'année 2019, la marque TENCELtm est enchantée de constater qu'elle a une fois de plus réalisé une année fructueuse de lancements de campagnes et de projets efficaces autour de la marque TENCELtm et qu'elle a atteint des jalons dans la promotion d'une durabilité allant encore plus loin. D'après les observations de l'industrie, la tendance la plus récente de la mode ne s'en tient pas uniquement aux couleurs saisonnières ou à des styles incontournables. Les parties prenantes sont devenues plus écoresponsables et de plus en plus demandent des collections soutenables et un habillement éthique.

Les marques et le grand public mettent de nos jours un accent indispensable sur une optimisation de la transparence et une amélioration de la situation écologique actuelle. À la faveur d'une telle dynamique, la marque TENCELtm a lancé diverses initiatives afin de contribuer à créer un environnement qui encourage des pratiques industrielles plus durables.

« D'un point de vue commercial et outre notre participation à des salons commerciaux et à des événements de semaine de la mode sur l'ensemble des régions, nous continuons à connecter les partenaires industriels à travers la chaîne de valeur de la marque TENCELtm. L'équipe s'est fortement concentrée sur les innovations technologiques afin de relever les normes de l'industrie, et rehausser la technologie afin de mieux faire évoluer les empreintes écologiques. En tirant parti de la sensibilisation croissante du grand public à la mode qui soit environnementale, nous avons trouvé des moyens pour renforcer l'expérience du consommateur et créer une prise de conscience plus grande chez un public plus vaste, » a commenté Robert van de Kerkhof, directeur commercial du Lenzing Group.

En s'appuyant sur le succès de la marque TENCELtm dans la visibilité de marque, ses engagements et la prise de conscience, l'équipe continuera en 2020 à travailler de façon cohérente pour appuyer la croissance d'une industrie textile plus durable et plus responsable.

Voici une vue d'ensemble sur les tout derniers épisodes faisant intervenir la marque TENCELtm :

Lenzing dévoile la technologie révolutionnaire REFIBRAtm renforçant son engagement envers l'économie circulaire dans les textiles (en anglais)

Lenzing dévoile la toute dernière technologie révolutionnaire REFIBRAtm en mettant en avant la première réussite de production mise à l'échelle industrielle de fibres vierges de Lyocell sous la marque TENCELtm faisant appel à des déchets de coton de post-consommation. Le contenu des fibres peut actuellement présenter jusqu'à 30 % de matériau brut recyclé, avec une partie des déchets de coton de post-consommation pouvant être mélangée à des déchets de coton du matériau préconsommateur. La technologie améliorée REFIBRAtm créera des possibilités commerciales supplémentaires en stimulant l'économie circulaire et en s'alignant sur la vision de durabilité de la Société.

Les fibres TENCELtm Luxe en vedette dans la collaboration entre Under Armour et Virgin Galactic pour les combinaisons spatiales (en anglais)

Under Armour a fait part de la collaboration qui va créer des combinaisons techniques spatiales exclusives pour les futurs astronautes de Virgin Galactic. Ce projet marque un jalon pour Lenzing dans la mesure où la combinaison spatiale incorpore des fils continus en TENCELtm Luxe Lyocell comme élément essentiel du tissu ; c'est également la première fois que des fibres portant la marque TENCELtm font leur apparition dans un habit spatial.

Les vêtements de sport se mettent à la durabilité avec la collection 'TREE-CLIMATE' (en anglais)

La styliste de mode Christie Orlando a collaboré avec Lenzing pour le lancement de la collection 'TREE-CLIMATE' de vêtements de sport. Cette collection est la première collection capsule importante de Lenzing, faite en fibres TENCELtm Lyocell conçues pour le marché des vêtements de plein air. Cette collection consiste en articles de design allant des survêtements et des chandails aux blousons et sous-vêtements.

GUESS a créé un partenariat avec TENCELTM pour le lancement de sa toute nouvelle collection écologique 'GUESS Eco' (en anglais)

GUESS a lancé 'GUESS Eco', collection de mode masculine et féminine, faite en matériaux éco-responsables, notamment des fibres TENCELtm Lyocell avec la technologie REFIBRAtm, de même que des processus de fabrication présentant un faible impact. La collection propose des produits tels que des jeans en denim, des blouses et des robes tricotées.

La marque autrichienne Plural collabore avec TENCELtm pour lancer une nouvelle collection écologique à Vienne lors d'une semaine de la mode (en anglais)

À la MQ Vienna Fashion Week (Semaine de la mode au quartier des musées de Vienne), la marque de mode Plural basée en Autriche a dévoilé sa nouvelle collection mettant en vedette des tissus fabriqués en fibres TENCELtm Lyocell avec la technologie REFIBRAtm. Les articles de la collection présentaient des concepts monochromatiques combinés à des nuances terreuses, faisant appel à des découpes droites et associant diverses textures. Cette collection se veut une dédicace à un minimalisme symbolisant un style confiant et enrichissant pour les temps modernes.

LENZINGtm ECOVEROtm et Mehtap Elaidi s'unissent à Istanbul pour la Semaine de la mode de Mercedes-Benz avec comme devise 'Ne laissons pas disparaître les couleurs de la nature' (en anglais)

Marque de fibres et sponsor officiel de la semaine de la mode de Mercedes-Benz à Istanbul, la marque LENZINGtm ECOVEROtm a commencé une campagne avec Mehtap Elaidi, conceptrice de mode basée en Turquie. Sur le thème de campagne 'Ne laissons pas disparaître les couleurs de la nature', la collection a mis en vedette des fibres LENZINGtm ECOVEROtm Viscose et était inspirée par des plantes rares et endémiques de Turquie, s'harmonisant de façon unique avec des nuances moutarde, tuile rouge et bleu pétrole.

LENZINGtm ECOVEROTM marque son entrée dans les marques indiennes de la mode avec Global Desi et AND (en anglais)

Cette année, une collaboration avec des noms de la mode comme Global Desi et AND sous la marque The House of Anita Dongre a marqué les débuts de LENZINGtm ECOVEROtm qui entre dans l'une des maisons les plus en vue de la mode indienne. En tirant parti d'un tel partenariat, la marque TENCELtm est devenue une partie de la collection FW19 où les deux noms ont fait appel aux fibres de la marque LENZINGtm ECOVEROtm pour donner une impression consciente de concepts intemporels présentant des silhouettes classiques dans une esthétique contemporaine.

Communiqué envoyé le 19 décembre 2019 à 02:00 et diffusé par :