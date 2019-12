Perry Bellegarde, Chef national de l'APN, applaudit la Déclaration des Nations Unies d'une Décennie internationale des langues autochtones





NEW YORK, le 18 déc. 2019 /CNW/ - Une journée après s'être adressé à l'Assemblée générale des Nations Unies pour demander des mesures visant à préserver et à renforcer les langues autochtones, Perry Bellegarde, Chef national de l'Assemblée des Premières Nations (APN), applaudit la décision prise aujourd'hui par les Nations Unies de déclarer officiellement une Décennie internationale des langues autochtones, qui débutera en 2022.

« La Décennie internationale des langues autochtones témoigne d'un engagement international fort à restaurer, à soutenir et à renforcer les langues autochtones, a déclaré M. Bellegarde, Chef national de l'APN. Nos langues sont notre identité, notre sagesse, notre vision du monde. Il ne faut pas les perdre. L'Année internationale des langues autochtones était un bon début, mais une année est nettement insuffisante pour changer les choses lorsqu'il est question de différents patrimoines culturels confrontés à des menaces aussi graves. Continuons de travailler ensemble pour accomplir cet important travail. »

Le Chef national Perry Bellegarde est actuellement au siège de l'ONU à New York pour participer à l'événement de haut niveau soulignant la fin de l'Année internationale des langues autochtones 2019. Le Chef national s'est adressé, hier, à tous les membres de l'Assemblée générale des Nations Unies, devenant le premier dirigeant autochtone du Canada à s'adresser à l'Assemblée générale deux fois en un an (le Chef national Perry Bellegarde s'est également adressé à l'Assemblée générale en février 2019). Dans son allocution d'hier, le Chef national Perry Bellegarde a affirmé à l'Assemblée générale qu'au Canada, aucune langue autochtone n'est en sécurité, et que seulement un Autochtone sur cinq maîtrise suffisamment sa langue pour pouvoir tenir une conversation.

Le Chef national a remercié et salué Wilton Littlechild, Grand chef du traité Confederacy of Treaty Six First Nations, qui participe cette semaine à l'Assemblée générale des Nations Unies, pour le dévouement dont il fait preuve depuis de nombreuses années, et pour son rôle dans la concrétisation de l'Année internationale des langues autochtones et de la Décennie internationale des langues autochtones. En 2016, l'Assemblée générale des Nations Unies a proclamé 2019 comme étant l'Année internationale des langues autochtones.

La transcription du discours du Chef national prononcé le 17 décembre 2019 à l'Assemblée générale des Nations Unies est disponible sur le site Web de l'APN à l'adresse www.afn.ca.

L'APN est l'organisme national qui représente les citoyens des Premières Nations du Canada. Suivez l'APN sur Twitter @AFN_Updates.

