Le ministre Guilbeault conclut une première tournée dans les provinces maritimes

HALIFAX, le 18 déc. 2019 /CNW/ - L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a conclu une tournée de trois jours dans les provinces maritimes, où il a rencontré des intervenants du secteur des arts, de la culture et du patrimoine ainsi que des représentants de la communauté micmaque de la Nouvelle-Écosse.

Pendant son séjour, il a participé à des tables rondes sur les arts et la culture à Charlottetown, Moncton et Halifax. Ces activités lui ont permis de rencontrer des joueurs importants et des organismes clés des provinces maritimes. Les personnes présentes ont pu exprimer leurs préoccupations, telles que les besoins en matière de création de contenu canadien, de droit d'auteur ou encore, de ressources nécessaires au bon fonctionnement des festivals et événements. Les participants à la table ronde de Moncton ont également fait valoir les particularités de la scène culturelle et artistique acadienne et francophone.

Le ministre Guilbeault a égalementrencontré des représentants de la Confederacy of Mainland Mi'kmaq à Debert, en Nouvelle-Écosse. Les Aînés de la communauté micmaque de la région lui ont parlé du projet du Centre culturel Mik'mawey Debert.

Le milieu sportif amateur est dynamique et très bien organisé en Nouvelle-Écosse. Dans le cadre d'une table ronde avec des représentants du sport amateur à Halifax, le ministre Guilbeault a eu la chance d'en apprendre davantage, entre autres, sur les défis entourant le sport amateur de haut niveau et l'encadrement des entraîneurs.

Il a terminé sa tournée en rencontrant le comité organisateur des Jeux autochtones de 2020 en Amérique du Nord, lesquels auront lieu dans la grande région d'Halifax du 12 au 18 juillet. Ces jeux seront le plus grand rendez-vous multisports jamais organisé dans les provinces de l'Atlantique.

En plus de ces nombreuses rencontres, le ministre Guilbeault a pu visiter plusieurs sites importants des provinces maritimes, dont le Centre des arts de la Confédération, le Centre culturel Aberdeen, le Musée canadien de l'immigration du Quai 21, le Centre canadien du Sport Atlantique et le Discovery Centre.

Il a d'ailleurs profité de son passage au Discovery Centre pour annoncer un financement de 355 400 dollars du Fonds du Canada pour les espaces culturels afin de permettre des améliorations à l'équipement technique dans le dôme du centre.

« En tant que nouveau ministre du Patrimoine canadien, je crois qu'il est essentiel que j'aille sur le terrain pour rencontrer les intervenants du secteur d'un bout à l'autre du pays. Mon séjour dans les provinces maritimes et les nombreuses rencontres que j'ai faites m'ont permis de constater le dynamisme, la créativité et la passion dont font preuve les personnes qui oeuvrent dans les secteurs artistiques, culturels et sportifs. J'ai pu constater l'incidence directe des différentes initiatives de Patrimoine canadien dans la région et apprendre à mieux connaître les organismes clés et ses intervenants. »

Le Centre des arts de la Confédération a été créé en 1964 comme seul monument officiel à la mémoire des Pères de la Confédération. Sa construction était un projet conjoint du gouvernement du Canada et du gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard pour marquer le centenaire de la Conférence de Charlottetown de 1864, qui a mené à la Confédération en 1867.

Le Centre culturel Aberdeen est un hub créatif qui abrite plus d'une vingtaine d'organismes actifs dans le domaine des arts, de la culture et de l'éducation. En outre, c'est l'une des plus importantes infrastructures culturelles du Nouveau-Brunswick et de l'Acadie.

Les Mi'kmaqs sont les fondateurs de la Nouvelle-Écosse et ils demeurent le groupe autochtone prédominant dans la province. La Nouvelle-Écosse compte 13 Premières nations micmaques.

D'une hauteur de quatre étages et d'une superficie de plus de 40 000 pieds carrés, le Discovery Centre est le musée de sciences et technologie le plus récent du pays. On y offre des expériences de pointe, des galeries novatrices et des expositions extraordinaires des quatre coins du monde.

Le Quai 21 est un lieu historique national qui a servi de point de départ à environ 368 000 militaires canadiens durant la Seconde Guerre mondiale.

Les Jeux autochtones de l'Amérique du Nord sont un rendez-vous multisports et une célébration culturelle auxquels participent des athlètes autochtones de toute l'Amérique du Nord. Ces jeux se déroulent de façon intermittente depuis 1990.

