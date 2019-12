L'artisanat chinois le Splendide Taijiang a remporté le Prix d'Excellence au Salon des beaux-arts 2019





Le 15 décembre 2019, le Salon des beaux-arts 2019, qui bénéficie du soutien du Ministère français de la Culture et est parrainé par la SNBA, s'est achevé avec succès. Le rouleau de broderie Miao "Splendide Taijiang" , conçue par Momhandworks, est désormais au centre de l'attention du monde entier, pour avoir remporté le Prix d'Excellence, la plus haute récompense et reconnaissance de la valeur culturelle, artistique et artisanale de l'artisanat traditionnel chinois. Il s'agit également d'une étape essentielle de la promotion de la beauté de la Chine par Momhandworks à l'échelle mondiale.

Ce rouleau de broderies de 22 mètres de long a été réalisé par plus de 100 héritiers du patrimoine en matière de broderies Miao, originaires de huit villes et villages du district de Taijiang, au sud-est de la province de Guizhou. Il contient plus de dix types de techniques de broderie traditionnelles Miao, telles la broderie plate, la broderie verrouillée, etc. Pendant un an et demi de dur labeur, ces brodeuses utilisent des aiguilles tel un crayon, se servant des lignes telles de l'encre, pour réaliser cette oeuvre d'art qui illustre le mode de vie coloré et le totem culturel du peuple Miao. Plus de 500 fascinantes histoires et figures, sont mises en valeur sur le tissu par la technique d'exagération, dont les légendes, les fêtes traditionnelles, les coutumes, la vénération des éléments naturels par le peuple Miao, etc. Ces figures, espacées de bout-en-bout, irradient de leurs magnifiques couleurs et possèdent un impact visuel extrêmement riche. La culture d'hier, transmise par ces broderies, continue à vivre aujourd'hui et à l'avenir, grâce à la forte dynamique qui émane d'elle.

En octobre 2019, on comptait 46 postes de travail traditionnels, créés par Momhandworks dans 13 provinces du pays. Base de l'artisanat traditionnel chinois, ces postes fournissent leurs services au monde entier, enregistrant et créant 24 types de techniques d'artisanat, intégrant 15 types de produits artisanaux et bénéficiant à plus de 15.000 femmes chinoises. Grâce à de bonnes relations et à une organisation adéquate, Momhandworks s'est donné pour mission d'aider les femmes à faible revenu travaillant dans l'artisanat. En faisant le lien entre l'artisanat traditionnel et un désign contemporain, la vie rurale et urbaine, les artisans traditionnels et les jeunes, l'Est et l'Ouest, Momhandworks ne cesse de faire entendre la voix et l'influence de l'artisanat chinois traditionnel dans le monde entier.

Pour la première fois dans l'histoire de cette exposition, le Splendide Taijiang présente une oeuvre d'art régionale chinoise Miao fabriquée à la main, témoignant ainsi de la confiance en la culture orientale qui inspire les artistes du monde entier et encourage fortement la collaboration entre des organismes des métiers d'art des deux pays.

