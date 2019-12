Värde Partners dépasse son objectif annoncé en mobilisant près de 2,5 milliards USD pour son 13è Fonds phare





Värde Partners, société internationale d'investissements alternatifs de premier plan, a annoncé aujourd'hui avoir reçu pour son 13è véhicule phare, le Fonds XIII Värde (« le Fonds »), 2,47 milliards USD de capital engagé.

Le Fonds a dépassé sa cible de 2 milliards USD et aura la flexibilité d'investir dans divers prêts et actifs liés au crédit dans le monde entier, qu'il s'agisse de titres de créances négociés avec des liquidités, de situations de prêts spécifiques, d'immobilier ou de services financiers.

« Au cours des 26 dernières années, nous avons construit une plateforme mondiale capable de rechercher une valeur ajustée sur le risque attrayante dans les marchés opportunistes du crédit et des actifs », a déclaré George Hicks, co-fondateur et président-directeur général. « Dans ce Fonds, nous utilisons notre vaste expérience acquise à travers de nombreux cycles du marché, en ayant la souplesse nécessaire pour investir à la fois dans les marchés liquides et les marchés des placements privés, parmi les structures de capitaux et les régions. »

Värde anticipe que l'opportunité sera stimulée par des facteurs de détresse systémiques, y compris lorsque les systèmes financiers persistent à conserver des niveaux élevés de prêts non-performants, et des opportunités cycliques associées à des ralentissements de l'industrie et de l'économie.

« En raison du contexte de graves incertitudes économiques, il existe actuellement plusieurs poches importantes de détresse dans le monde, et nous pensons que cette opportunité augmentera au cours de la période du Fonds », a fait savoir Ilfryn Carstairs, co-responsable international des investissements. « Nous avons poursuivi une approche stratégique pour établir notre droit d'agir dans les marchés où nous pouvons cibler les vides laissés par les fournisseurs de capitaux traditionnels tandis qu'ils continuent de se retrancher. »

« Le formidable soutien que nous avons obtenu pour cette levée de fonds provient d'investisseurs à la fois nouveaux et de longue date », a ajouté Jon Fox, associé et responsable international du Développement commercial et des Relations avec les investisseurs. « Nous apprécions la confiance que cette base diversifiée d'investisseurs a dans les capacités de la plateforme Värde. »

En plus de ses fonds phares, Värde a antérieurement collecté des capitaux dédiés aux fins suivantes : stratégies d'investissements ciblées en Asie et en Europe, hypothèques, endettement privé, immobilier, et financement spécialisé.

Värde Partners est une société internationale d'investissements alternatifs de premier plan ancrée dans le crédit et la dette décotée (distressed). Créée en 1993, la société a investi plus de 68 milliards USD depuis sa création et gère plus de 14 milliards USD au nom d'une base d'investisseurs internationaux. Les investissements de la société couvrent le crédit d'entreprise et négocié, l'immobilier et les hypothèques, les fonds propres privés et les prêts directs. Värde emploie plus de 300 professionnels présents dans 13 bureaux à travers le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site www.varde.com.

# # #

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 18 décembre 2019 à 18:05 et diffusé par :