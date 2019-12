Airship nomme Michael Lavoie au poste de vice-président principal de la réussite client





Airship, société spécialisée dans l'engagement client, a annoncé aujourd'hui que Michael Lavoie avait rejoint son équipe de direction en tant que vice-président principal de la réussite client. Dans le cadre de son rôle, M. Lavoie dirigera l'équipe mondiale en charge de la réussite client d'Airship, et sera responsable de toutes les relations après-vente avec les clients ainsi que de la prestation de tous les services fournis aux clients d'Airship. Il relèvera directement du président et chef de la direction Brett Caine.

M. Lavoie apporte plus de 20 années d'expérience à la tête d'organisations mondiales de services à la clientèle pour des sociétés de technologie marketing, délivrant des solutions créatives et axées sur le client qui ont stimulé la croissance des revenus et amélioré la satisfaction de la clientèle. À son poste le plus récent, M. Lavoie était directeur de la clientèle chez Marketing Evolution, l'un des principaux fournisseurs de logiciels d'attribution de marketing en ligne à hors ligne. Avant cela, Michael a été vice-président principal de la réussite client chez TapClicks, une société de logiciels de visualisation et d'opérations marketing. Chez Ebay Enterprise Marketing Solutions, M. Lavoie fut responsable de l'intégration de trois sociétés distinctes - l'une axée sur le courrier électronique, l'autre sur la gestion des données marketing et la dernière sur le mobile - en une seule et même unité opérationnelle, tout en rationalisant son organisation de réussite client afin d'améliorer la qualité et la rapidité du support client. Chez Epsilon, M. Lavoie a occupé plusieurs postes de direction au cours de ses 14 années passées dans l'entreprise, notamment celui de vice-président exécutif des opérations numériques mondiales où il a supervisé la prestation des services numériques dans toutes les zones géographiques et a participé à l'acquisition et à l'intégration de plusieurs sociétés.

« L'incroyable expérience de Michael dans la création et la direction d'organisations de classe mondiale axées sur la réussite client est extrêmement précieuse pour Airship comme pour nos clients », a déclaré Brett Caine, président et chef de la direction d'Airship. « En tant que nouveau membre de notre équipe de direction, les antécédents de Michael dans des domaines des services de marketing multicanal, de l'excellence opérationnelle et du développement de talents vont être extrêmement bénéfiques pour notre entreprise et pour les marques mondiales que nous servons. »

« Partout dans le monde, l'expérience client est aussi cruciale que les produits ou services d'une entreprise et l'engagement mobile ouvre véritablement la voie à une transformation numérique », a confié pour sa part Michael Lavoie, vice-président principal de la réussite client chez Airship. « Je me réjouis à l'idée de faire évoluer nos équipes de réussite client incroyablement talentueuses et nos offres de services pour faire en sorte que tous nos clients du monde entier disposent de l'expertise, du support et des ressources techniques leur permettant de dépasser leurs objectifs et de récolter une plus grande valeur commerciale. »

Les équipes de marketing et d'expérience numérique de milliers d'entreprises parmi les plus admirées au monde font confiance à la plateforme d'engagement client d'Airship pour renforcer les liens avec leurs propres clients en délivrant des messages extrêmement pertinents et coordonnés sur tous les types de canaux.

Fondée en 2009 en tant que précurseur dans le domaine des notifications push, Airship permet aux marques de disposer désormais des données utilisateurs, des différents canaux d'engagement, ainsi que d'une orchestration basée sur l'intelligence artificielle, tous ces services dont ils ont besoin pour délivrer à la bonne personne et au moment opportun, des notifications push, des e-mails, des SMS, des messages intégrés aux applications, des cartes de portefeuille mobile, et bien plus encore, de sorte à instaurer la confiance, renforcer l'engagement, stimuler l'action et augmenter la valeur.

