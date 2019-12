La ministre Danielle McCann annonce la nomination de Joanne Castonguay à titre de Commissaire à la santé et au bien-être





QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - La ministre de la Santé et des Services sociaux, madame Danielle McCann, a annoncé aujourd'hui la nomination de madame Joanne Castonguay à titre de Commissaire à la santé et au bien-être (CSBE) conformément à la Loi sur le Commissaire à la santé et au bien-être. Madame Castonguay entrera en poste le 6 janvier 2020.

Titulaire d'un baccalauréat en arts et sciences (économie et informatique) de l'Université York et d'une maîtrise en sciences économiques (option finances et évaluation de projets) de l'Université de Montréal, madame Castonguay a développé une solide expertise dans plusieurs domaines pertinents : politiques publiques de santé, politiques d'innovation, gouvernance des systèmes de santé, gouvernance des grands projets et technologies de l'information. Elle a notamment oeuvré cinq ans chez IBM Canada et huit ans au Groupe SECOR. Elle a ensuite dirigé les projets de recherche au sein de différentes organisations dont le Centre universitaire de recherche en analyse des organisations (CIRANO) pendant près de 10 ans et l'Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) pendant deux ans. Depuis 2015, elle est professeure associée au Pôle santé HEC Montréal. Elle est actuellement économiste-conseil pour Castonguay Conseil, où elle développe, dirige et réalise des mandats de recherche en économie de la santé et de l'innovation.

Citation :

« À travers cet important processus de nomination, notre gouvernement répond à son engagement de rétablir le poste de Commissaire à la santé et au bien-être. Je suis particulièrement fière de la nomination de madame Joanne Castonguay, puisqu'elle possède les compétences et toutes les qualités nécessaires pour exercer les fonctions de Commissaire avec diligence, rigueur et intégrité. Sa formation comme économiste spécialisée en santé et en innovation, sa vision stratégique du système de santé et les nombreux travaux de recherche qu'elle a réalisés au fil des ans en vue d'améliorer la performance du système de santé font d'elle une candidate idéale pour ce poste. »

Danielle McCann, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons que le 6 mars dernier, la ministre avait annoncé le lancement du processus qui mènerait à la nomination du prochain CSBE. Un comité de candidature, composé de divers partenaires du réseau de la santé et des services sociaux et de membres de la Commission de la santé et des services sociaux, a été formé subséquemment afin de soumettre à la ministre une liste de noms de personnes jugées aptes à être nommées à titre de CSBE.

La nouvelle CSBE jouera un rôle important en tant qu'observatrice indépendante du système de santé et des services sociaux, notamment en émettant des recommandations permettant d'améliorer l'accessibilité et la qualité des services offerts aux usagers.

