Invitation aux médias - Prevost





SAINT-NICOLAS, QC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Prevost, l'un des principaux constructeurs d'autocars en Amérique du Nord, invite les médias à une annonce importante pour l'entreprise. L'annonce aura lieu avec le député de Bellechasse-Les Etchemins-Lévis, l'honorable Steven Blaney, la députée de Bellechasse, madame Stéphanie Lachance, la mairesse de Sainte-Claire, madame Denise Dulac, le conseiller municipal et président du Comité consultatif sur le développement industriel et l'innovation de Lévis, monsieur Steve Dorval et le directeur général de Prevost, monsieur François Tremblay,

Aide-mémoire

Date : Le 19 décembre 2019



Heure : 10 h 00



Lieu : Centre de service de Prevost 4850 Chemin Olivier, Saint-Nicolas, QC G7A 2N1

À propos de Prevost

Prevost est chef de file de la construction d'autocars interurbains de prestige ainsi que leader mondial en production de carrosseries d'autocars pour conversion en maisons motorisées haut de gamme et en unités mobiles spéciales. Prevost tire profit de la puissance financière, de la capacité de recherche et des technologies du Groupe Volvo dont elle fait partie. Le Groupe Volvo est l'un des plus grands fabricants au monde de camions, d'autobus, d'équipements de construction et de moteurs industriels et marins. Pour en savoir plus, visitez le site www.prevostcar.com/fr .

