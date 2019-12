AbbVie conclut une entente avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) pour l'emploi de VENCLEXTA® en association avec le rituximab dans le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC)





À la suite de la signature d'une entente entre AbbVie et l'Alliance pancanadienne pharmaceutique i , le Québec est la première province à rembourser ce traitement d'association.

L'association VENCLEXTA + rituximab est un traitement par voie orale comprenant un agent à cible définie qui doit être poursuivi pendant deux ans après la période initiale de cinq semaines d'augmentation graduelle de la dose.

MONTRÉAL, le 18 déc. 2019 /CNW/ - AbbVie (NYSE : ABBV), une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement, a annoncé aujourd'hui la conclusion d'une entente avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique (APP) pour l'emploi de VENCLEXTA en association avec le rituximab dans le traitement des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (LLC) ayant reçu au moins un traitement antérieur.

« L'administration de VENCLEXTA en association avec le rituximab constitue une option de traitement efficace, qui présente également l'avantage d'une approche thérapeutique à durée déterminée. Les patients peuvent donc arrêter leur traitement au bout de deux ans tout en continuant d'en ressentir les bienfaits », explique la Dre Sarit Assouline, M.D., M. Sc., FRCPC, chercheuse principale à l'Institut Lady Davis et professeure agrégée au département d'oncologie de l'Université McGill. Il s'agit d'une excellente nouvelle puisque les patients du Québec auront désormais accès à ce traitement. »

Sur la Liste des médicaments de la Régie de l'assurance maladie du Québec, VENCLEXTA est indiqué en association avec le rituximab, pour le traitement de la leucémie lymphoïde chronique réfractaire ou récidivante chez les personnes ayant reçu au moins un traitementii. Pour les critères de remboursement complets, consulter la liste de médicaments en vigueur.

« L'entente conclue avec l'APP à l'égard du traitement associant VENCLEXTA au rituximab est une bonne nouvelle pour les Canadiens qui vivent avec la LLC, indique Elizabeth Lye, directrice, Recherche et programmes chez Lymphome Canada. Le fait de recevoir un diagnostic de LLC ou de tout autre cancer cause tout un choc et peut perturber une vie, alors savoir qu'il existe des traitements efficaces disponibles rassure ceux et celles qui affrontent cette épreuve dont l'issue est incertaine. »

La LLC, un cancer de la moelle osseuse et du sang dont l'évolution est généralement lenteiii, est l'un des types de leucémie les plus répandus chez l'adulte. Au Canada, la LLC représente environ 1745 nouveaux cas de leucémie chaque année et cause plus de 600 décès annuellementiv.

« Nous sommes extrêmement heureux de l'issue positive de nos discussions avec l'Alliance pancanadienne pharmaceutique, et du fait que le Québec soit la première province à rembourser VENCLEXTA en association avec le rituximab. Nous avons hâte de rendre ce traitement accessible à tous les patients d'un bout à l'autre du Canada, déclare Stéphane Lassignardie, Vice-président et directeur général d'AbbVie Canada. Conformément à son solide engagement en faveur de la mise au point de traitements novateurs pour les patients et de la pérennité du système de soins de santé, AbbVie est résolue à offrir des solutions apportant une valeur clinique et économique importante non seulement aux patients, mais aussi aux professionnels de la santé et à notre système de soins de santé. »

Les études sur l'emploi de VENCLEXTA dans le traitement de la LLC et d'autres maladies hématologiques se poursuivent. VENCLEXTA est mis au point par AbbVie et Roche. Il est commercialisé conjointement par AbbVie et Genentech, membre du Groupe Roche, aux États-Unis, et par AbbVie à l'extérieur des États-Unis.

À propos de l'étude MURANO

Au total, 389 patients atteints de LLC récidivante ou réfractaire ayant reçu au moins un traitement antérieur ont été inscrits à l'étude MURANO (NCT02005471), une étude internationale ouverte, multicentrique et à répartition aléatoire (rapport de 1:1). L'étude a été conçue pour évaluer l'efficacité et l'innocuité de VENCLEXTA en association avec le rituximab (194 patients), comparativement à la bendamustine en association avec le rituximab (195 patients). L'âge médian des patients ayant participé à l'étude était de 65 ans (plage de 22 à 85 ans)v. Le plan de l'étude MURANO, dont l'intention est d'arrêter le traitement des patients après 24 mois, est unique en son genre.

À propos d'AbbVie Care

Les patients canadiens à qui l'on prescrit VENCLEXTA peuvent être inscrits à AbbVie Care, le programme de soutien qui porte la signature d'AbbVie. Ce programme est conçu pour offrir une vaste gamme de services personnalisés tels qu'une aide au remboursement et un soutien financier, des services de pharmacie, la coordination et le rappel des analyses de laboratoire, des renseignements personnalisés et un soutien continu pour la prise en charge de la maladie tout au long du traitement. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter le www.abbviecare.ca.

À propos d'AbbVie

AbbVie est une société biopharmaceutique d'envergure mondiale axée sur la recherche et le développement de traitements novateurs de pointe ciblant certaines des maladies les plus complexes et les plus graves au monde. La société a pour mission de mettre à profit son expertise, son personnel dévoué et son approche unique de l'innovation pour améliorer de façon marquée les traitements dans quatre principaux champs thérapeutiques : l'immunologie, l'oncologie, la virologie et les neurosciences. Dans plus de 75 pays, les employés d'AbbVie travaillent chaque jour à faire évoluer les solutions de santé destinées aux citoyens du monde entier. Pour en savoir plus sur AbbVie, visitez les sites www.abbvie.ca et www.abbvie.com. Suivez la société sur Twitter @abbvieCanada et @abbvie ou consultez ses offres d'emploi sur Facebook ou LinkedIn.

