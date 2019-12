Salaire minimum à compter du 1er mai 2020 - Le ministre Jean Boulet annonce une hausse du taux général de 0,60 $ l'heure





QUÉBEC, le 18 déc. 2019 /CNW Telbec/ - Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, annonce une hausse du taux général du salaire minimum de 0,60 $ l'heure, le faisant passer à 13,10 $ l'heure. Cette augmentation de 4,8 % permettra d'atteindre, pour la période 2020?2021, la cible d'un ratio de 50 % entre le taux général du salaire minimum et le salaire horaire moyen.

La hausse proposée du taux général du salaire minimum de 0,60 $ l'heure bénéficiera à 409 100 personnes au Québec, dont 235 700 femmes. Ainsi, à compter du 1er mai 2020,

le taux général du salaire minimum passera à 13,10 $ l'heure (+0,60 $);

le salaire minimum payable aux salariés rémunérés au pourboire sera à 10,45 $ l'heure (+0,40 $);

le salaire minimum payable à un salarié affecté exclusivement, durant une période de paie, à la cueillette de framboises ou de fraises, sera respectivement de 3,89 $ (+0,18 $) et de 1,04 $ (+0,05 $) du kilogramme.

La révision annuelle des taux de salaire minimum vise l'équilibre entre les effets d'une hausse du salaire minimum sur le pouvoir d'achat des salariés, la compétitivité des entreprises, le niveau d'emploi, l'incitation au travail et l'incidence sur la pauvreté.

Citation :

« La hausse du salaire minimum que je propose aujourd'hui permettra aux travailleuses et travailleurs ainsi qu'aux entreprises de profiter du dynamisme économique actuel. Elle augmentera ainsi le pouvoir d'achat des salariés et réduira l'incidence de la pauvreté, tout en respectant la capacité financière de payer des entreprises sans nuire à leur compétitivité. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Les différents taux de salaire minimum sont déterminés par voie de règlement. Le Règlement modifiant le Règlement sur les normes du travail sera publié à la Gazette officielle du Québec le 26 décembre 2019, pour une période de consultation publique de 45 jours.

le 26 décembre 2019, pour une période de consultation publique de 45 jours. Cette hausse du taux général de 0,60 $ l'heure répond à un des objectifs du Plan stratégique 2019-2023 du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, soit de contribuer à l'atteinte de conditions de travail satisfaisantes et de relations de travail harmonieuses.

