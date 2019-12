Suning va investir 5 milliards d'euros dans la stratégie de vente au détail 2020





Le géant chinois va créer 10 000 nouveaux magasins et 8 000 emplois l'année prochaine

La stratégie est désignée comme « Ouverture de 1 à N et Intégration de N à 1 »

NANJING, Chine, 18 décembre 2019 /PRNewswire/ -- Suning Holdings Group, le géant chinois du commerce, a dévoilé sa stratégie pour 2020. Pour ce faire, le fondateur et président Zhang Jindong a annoncé que pour son 30e anniversaire, l'entreprise va créer plus de 10 000 nouveaux magasins et 8 000 nouveaux emplois, tout en investissant au moins 40 milliards RMB (quelque 5 milliards d'euros) dans de nouvelles technologies et infrastructures logistiques.

L'entreprise, qui s'est classée dans les trois premières parmi les 500 meilleures entreprises non-étatiques en Chine et qui réalise un chiffre d'affaires annuel de 602,5 milliards de RMB (environ 77 milliards d'euros), continuera à investir dans son infrastructure de vente au détail intelligente pour offrir une expérience client améliorée à une nouvelle génération de consommateurs chinois.

En Chine, « l'amélioration de la consommation » est guidée par une augmentation des dépenses de consommation qui traduit l'émergence de nouveaux groupes de consommateurs plus ambitieux et plus aisés, ainsi que par un pouvoir d'achat accru dans les villes chinoises 'de moindre envergure', c'est-à-dire les villes plus petites et moins développées qui constituent la moitié de la population du pays. Cela crée un plus grand nombre de possibilités pour les marques internationales qui cherchent à avoir accès au marché chinois.

Zhang Jindong, président de Suning Holdings Group, a parlé de l'essor de la classe moyenne sophistiquée en Chine en ces termes : « Les entreprises chinoises dépendent d'un marché grand public qui représente près de 40 000 milliards. Toute entreprise étrangère regarde avec grand intérêt le volume du marché de la Chine et aspire à y participer. Dès l'instant qu'une entreprise souhaite faire des affaires, elle peut y trouver sa place. Quiconque pourra réagir à la demande des consommateurs à tous les niveaux et saura la satisfaire réussira à l'avenir ».

À l'instar de l'économie chinoise, qui est passée d'un développement ultra-rapide à un développement de grande qualité, Suning va passer d'une expansion à grande échelle et en quantité à une amélioration de la qualité et de l'efficacité. S'exprimant lors d'une réunion spéciale au siège social tentaculaire de l'entreprise à Nanjing, M. Zhang a mis en avant une stratégie intitulée « Open from 1 to N and Integration from N to 1 » (Ouverture de 1 à N et Intégration de N à 1).

« Ouverture de 1 à N » reflète la manière dont Suning ouvre ses activités principales de vente au détail par le biais de catégories multicanaux et de scénarios de vente complets, pour donner plus de moyens à l'industrie et à la société dans leur ensemble. « L'intégration de N à 1 » concerne l'intégration des scénarios et de la chaîne logistique de Suning, en faisant converger le commerce de détail en ligne et physique pour tout miser sur l'expérience client et apporter des services diversifiés d'une qualité constante à chaque consommateur.

Depuis sa création en 1990, Suning a formé un écosystème de vente au détail intelligent, au coeur duquel se trouve le commerce de détail et autour duquel s'articulent des secteurs tels que la finance et l'immobilier. En continuant à investir dans les infrastructures de vente au détail, notamment les marchandises, les entrepôts logistiques intégrés - y compris ceux dotés de robots et de drones - et la technologie, l'entreprise vise à offrir une meilleure expérience client.

En annonçant la stratégie pour l'année qui s'approche, M. Zhang a également révélé que Suning a désormais ouvert plus de 4 400 de ses « Retail Cloud Stores » - le nom donné à son modèle de franchise qui permet à la chaîne de valeur de l'entreprise de faire éclore tout son potentiel, au profit des entrepreneurs oeuvrant dans les zones plus rurales, plus éloignées des grandes villes chinoises. Au début de l'année 2019, Suning avait acquis 37 grands magasins « Wanda Department Stores », ainsi qu'une participation de 80 % dans les activités chinoises du groupe Carrefour pour un montant de 620 millions d'euros. Ces deux opérations sont venues étoffer le portefeuille de magasins physiques de l'entreprise.

À propos de Suning Holdings Group

Fondée en 1990, Suning est l'une des principales entreprises commerciales en Chine et comprend deux entreprises publiques en Chine et au Japon. En 2019, Suning Holdings Group s'est classée parmi les trois premières marques des 500 meilleures entreprises chinoises non-étatiques et elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 602,5 milliards de RMB (environ 77,24 milliards d'euros) et a continué d'atteindre le haut du classement en matière de vente au détail sur Internet. S'étant fixé pour mission de « Mener l'écosystème dans tous les secteurs d'activité en créant une qualité de vie exceptionnelle pour tous », Suning a multiplié ses atouts et étendu ses activités principales telles que la vente au détail par le biais d'un écosystème d'entreprise formé par de multiples secteurs verticaux, notamment l'immobilier commercial, les services financiers et les sports. Suning.com, la principale filiale faisant figure de pionnière dans la vente au détail en ligne et hors ligne, a été classée au palmarès Fortune Global 500 pendant trois ans consécutifs, de 2017 à 2019.

